Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu’nun “Türkiye’nin En Büyük ve Şerefli Kulübü" Sözleri Galatasaraylıları Kızdırdı!

Fenerbahçe, Benfica’da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nu resmen kadrosuna kattı. Kerem Aktürkoğlu, dün gece İstanbul’a gelerek yeni takımına kavuştu. Milli oyuncunun havaalanında yaptığı bir açıklamada “Türkiye'nin en büyük ve şerefli kulübüne geldiğim için çok mutluyum” sözleri eski kulübü olan Galatasaray’ın taraftarlarını adeta çılgına çevirdi.

İşte Kerem Aktürkoğlu’nun “Türkiye'nin en büyük ve şerefli kulübüne geldiğim için çok mutluyum” sözlerine gelen tepkilerden bazıları: