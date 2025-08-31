onedio
Kerem Aktürkoğlu, Benfica'ya Veda Etti Ardından Fenerbahçe Formasını Giydi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.08.2025 - 18:00

Kerem Aktürkoğlu uzun süren bir transfer sürecinin ardından Fenerbahçe'ye imza atıyor. Önce Fenerbahçe ve Benfica anlaştı. Ardından Galatasaray, Benfica'ya öncelik hakkını kullanmayacağını açıkladı. Ve nihayet Kerem, uçağa bindi ve İstanbul'a geliyor. 

Kerem, çubuklu formayla da pozunu verdi.

Kerem Aktürkoğlu bir sezonluk Benfica macerasının sonuna geldi ve Portekiz ekibine veda etti.

Kerem vedasında Rui Costa, Bruno Lage, takım arkadaşları, takım personeli ve Benfica taraftarına teşekkür etti. İşte o veda:

'Ne yazık ki veda zamanı geldi. Harika anılarla dolu, unutulmaz bir yılın ardından bu yolculuğun bir parçası olan herkese birkaç söz bırakmak istiyorum.

Öncelikle tüm takım arkadaşlarıma, değerli teknik direktörüm Bruno Lage ve ekibine, ayrıca kulüp içinde çalışan tüm harika insanlara gönülden teşekkür ediyorum. Sizlerle bu zamanı paylaşmak benim için büyük bir onurdu.

Çok özel bir teşekkür de ilk günden son ana kadar desteğini esirgemeyen muhteşem taraftarlarımıza gidiyor. İlk maçımda sahadan çıkarken tüm stadın ayağa kalkıp beni alkışladığı o anı asla unutmayacağım. O an, kalbimde daima özel bir yerde kalacak. Bu kulüp hayatımda her zaman ayrı bir yere sahip olacak.

İlk Avrupa deneyimimde sizlerden sınırsız bir destek aldım, bunun için sonsuz minnettarım. Sizlere o çok hak ettiğiniz lig şampiyonluğunu verememiş olmanın hüznüyle ayrılıyorum, ancak bu harika takımın ve taraftarlarımızın bu sezon şampiyonluğu mutlaka kazanacağına yürekten inanıyorum. Ben ise artık bir Benfica taraftarı olarak sizleri her zaman desteklemeye devam edeceğim.

Son olarak, Başkanımız Rui Costa’ya özel bir teşekkür bırakmak istiyorum. Benim için yaptığınız her şey için çok teşekkürler Başkanım.'

Kerem, Fenerbahçe formasını giydi.

Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde olan Kerem Aktürkoğlu transferinde hedefine ulaştı. Sarı-lacivertli ekip, milli futbolcunun transferi için Benfica ile prensip anlaşmasına varıldığını açıklamıştı.

Kulübün resmi duyurusunda, “Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda Benfica ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Oyuncu, görüşmeleri ilerletmek ve sağlık kontrolleri için İstanbul’a davet edilmiştir” ifadeleri yer verildi.

Kerem Aktürkoğlu’nun Lizbon’dan İstanbul’a hareket ettiği ve uçağın akşam saat 21.00’de kente iniş yapmasının beklendiği öğrenildi. 26 yaşındaki yıldız futbolcu, uçakta sarı-lacivertli formayı giyerek poz verdi. Sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
