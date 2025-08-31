Kerem Aktürkoğlu, Benfica'ya Veda Etti Ardından Fenerbahçe Formasını Giydi

Kerem vedasında Rui Costa, Bruno Lage, takım arkadaşları, takım personeli ve Benfica taraftarına teşekkür etti. İşte o veda:

'Ne yazık ki veda zamanı geldi. Harika anılarla dolu, unutulmaz bir yılın ardından bu yolculuğun bir parçası olan herkese birkaç söz bırakmak istiyorum.

Öncelikle tüm takım arkadaşlarıma, değerli teknik direktörüm Bruno Lage ve ekibine, ayrıca kulüp içinde çalışan tüm harika insanlara gönülden teşekkür ediyorum. Sizlerle bu zamanı paylaşmak benim için büyük bir onurdu.

Çok özel bir teşekkür de ilk günden son ana kadar desteğini esirgemeyen muhteşem taraftarlarımıza gidiyor. İlk maçımda sahadan çıkarken tüm stadın ayağa kalkıp beni alkışladığı o anı asla unutmayacağım. O an, kalbimde daima özel bir yerde kalacak. Bu kulüp hayatımda her zaman ayrı bir yere sahip olacak.

İlk Avrupa deneyimimde sizlerden sınırsız bir destek aldım, bunun için sonsuz minnettarım. Sizlere o çok hak ettiğiniz lig şampiyonluğunu verememiş olmanın hüznüyle ayrılıyorum, ancak bu harika takımın ve taraftarlarımızın bu sezon şampiyonluğu mutlaka kazanacağına yürekten inanıyorum. Ben ise artık bir Benfica taraftarı olarak sizleri her zaman desteklemeye devam edeceğim.

Son olarak, Başkanımız Rui Costa’ya özel bir teşekkür bırakmak istiyorum. Benim için yaptığınız her şey için çok teşekkürler Başkanım.'