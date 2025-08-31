Kerem Aktürkoğlu, Benfica'ya Veda Etti Ardından Fenerbahçe Formasını Giydi
Kerem Aktürkoğlu uzun süren bir transfer sürecinin ardından Fenerbahçe'ye imza atıyor. Önce Fenerbahçe ve Benfica anlaştı. Ardından Galatasaray, Benfica'ya öncelik hakkını kullanmayacağını açıkladı. Ve nihayet Kerem, uçağa bindi ve İstanbul'a geliyor.
Kerem, çubuklu formayla da pozunu verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kerem Aktürkoğlu bir sezonluk Benfica macerasının sonuna geldi ve Portekiz ekibine veda etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kerem, Fenerbahçe formasını giydi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın