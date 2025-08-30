Ergin Ataman, Türkiye-Portekiz Maçının TRT Spor Yıldız'dan Yayınlanmasına Tepki Gösterdi

Portekiz maçının ardından açıklamalarda bulunan Ergin Atamani maçın TRT Spor Yıldız'da yayınlanmasını eleştirdi. Ataman, 'Bu maçın rahat geçeceğini herhalde siz de hissettiniz ve bizi TRT Spor'dan TRT Spor Yıldız'a attınız.

Yine de bu takım, finale doğru gidiyor. Umarım TRT 1'e doğru gideriz.' açıklaması yaptı.