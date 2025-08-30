onedio
Ergin Ataman, Türkiye-Portekiz Maçının TRT Spor Yıldız'dan Yayınlanmasına Tepki Gösterdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.08.2025 - 23:33

12 Dev Adam, EuroBasket 2025’te yoluna emin adımlarla devam ediyor. Letonya ve Çekya galibiyetlerinin ardından Portekiz’i de farklı skorla geçerek sahadan rahat bir zaferle ayrıldı. Milliler, maçı adeta antrenman havasında oynadı.

95-54 kazandığımız maç TRT Spor Yıldız'dan yayınlandı. Ergin Ataman maç sonu bu konuya değinerek sitem etti.

Önce Letonya, sonra Çekya, şimdi de Portekiz... 12 Dev Adam durdurulamıyor.

Üst üste üç maç kazanarak Son 16 biletini alan milli takımımızın oyunu moral verdi. Estonya ve Sırbistan maçları öncesinde moral depolayan milliler ilk 5 haricindeki isimlerin de her an hazır olduğunu Portekiz karşısında gösterdi. 

Maçı kolay gösteren bir performans sergileyen milliler son iki rakibine adeta gözdağı verdi. 

Maç TRT Spor Yıldız'dan yayınlanırken, Ergin Ataman bu duruma tepki gösterdi.

Ergin Ataman, TRT'ye tepkisini TRT mikrofonları aracılığıyla gösterdi.

Portekiz maçının ardından açıklamalarda bulunan Ergin Atamani maçın TRT Spor Yıldız'da yayınlanmasını eleştirdi. Ataman, 'Bu maçın rahat geçeceğini herhalde siz de hissettiniz ve bizi TRT Spor'dan TRT Spor Yıldız'a attınız.

Yine de bu takım, finale doğru gidiyor. Umarım TRT 1'e doğru gideriz.' açıklaması yaptı.

