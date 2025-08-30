Ergin Ataman, Türkiye-Portekiz Maçının TRT Spor Yıldız'dan Yayınlanmasına Tepki Gösterdi
12 Dev Adam, EuroBasket 2025’te yoluna emin adımlarla devam ediyor. Letonya ve Çekya galibiyetlerinin ardından Portekiz’i de farklı skorla geçerek sahadan rahat bir zaferle ayrıldı. Milliler, maçı adeta antrenman havasında oynadı.
95-54 kazandığımız maç TRT Spor Yıldız'dan yayınlandı. Ergin Ataman maç sonu bu konuya değinerek sitem etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Önce Letonya, sonra Çekya, şimdi de Portekiz... 12 Dev Adam durdurulamıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ergin Ataman, TRT'ye tepkisini TRT mikrofonları aracılığıyla gösterdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın