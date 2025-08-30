Jose Mourinho, Fenerbahçe'den Ayrılığıyla İlgili Portekiz'de İlk Açıklamayı Yaptı
Fenerbahçe’den ayrılan Jose Mourinho, Portekiz’de sessizliğini bozdu. Havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan deneyimli teknik adam, gündeme dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Mourinho, “Eve gidip Sporting-Porto maçını izleyeceğim ve ailemle akşam yemeği yiyeceğim” dedi. Portekizli hoca ayrıca kendi basın toplantısıyla ilgili esprili bir çıkış yaptı.
Benfica maçından sonra Mourinho ile yollar ayrıldı ve Portekizli sessiz sedasız ülkesine döndü.
"Basın toplantımı izledin mi?"
