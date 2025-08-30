onedio
Jose Mourinho, Fenerbahçe'den Ayrılığıyla İlgili Portekiz'de İlk Açıklamayı Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.08.2025 - 22:03

Fenerbahçe’den ayrılan Jose Mourinho, Portekiz’de sessizliğini bozdu. Havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan deneyimli teknik adam, gündeme dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Mourinho, “Eve gidip Sporting-Porto maçını izleyeceğim ve ailemle akşam yemeği yiyeceğim” dedi. Portekizli hoca ayrıca kendi basın toplantısıyla ilgili esprili bir çıkış yaptı.

Benfica maçından sonra Mourinho ile yollar ayrıldı ve Portekizli sessiz sedasız ülkesine döndü.

Geçtiğimiz yıl sezonu ikinci tamamlayan, bu sezon da Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hayallerini gerçekleştiremeyen Mourinho ile yollar ayrıldı. 

Mourinho büyük bir kalabalıkla karşılandığı İstanbul'dan sessiz sedasız bir açıklama yapmadan ayrıldı. 

Portekiz'e indiğinde ise kısa da olsa bir açıklama yaptı.

"Basın toplantımı izledin mi?"

Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mourinho, sözlerine 'Eve gidip Sporting-Porto maçını izleyeceğim ve ailemle akşam yemeği yiyeceğim. Benim maç öncesi basın toplantımı gördünüz mü?' diyerek başladı.

Bir muhabirin, 'Böyle bir karar bekliyor muydunuz? Ya da transferle ilgili sözleriniz kararda etkili oldu mu?' sorusuna ise Portekizli teknik adam şu yanıtı verdi: 'Bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Ben böyleyim; bitti mi, biter.'

