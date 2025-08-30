onedio
Fenerbahçe'nin Genç Yıldızı Yusuf Akçiçek İçin 22 Milyon Euro Teklif Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.08.2025 - 19:49

Fenerbahçe’de sürpriz bir ayrılık gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertliler, genç stoper Yusuf Akçiçek’in transferi için Suudi Pro Lig kulübüyle anlaşmaya vardı. Tarafların el sıkışmasının ardından oyuncunun kısa süre içinde takımdan ayrılması bekleniyor. Bu transferle birlikte Fenerbahçe savunmada yeni bir boşluğu doldurmak zorunda kalacak. Gelecek bonservis geliri ise Fenerbahçe için bir tarihi satış daha anlamına geliyor.

Yusuf Akçiçek, geçtiğimiz sezon görev aldığı maçlarda taraftarın beğenisini kazanmıştı.

Jose Mourinho'nun görev verdiği kritik maçlarda göz dolduran Yusuf Akçiçek, yurt dışından da kulüplerin ilgisini çekmeyi başardı. Avrupa'dan da izlenen Yusuf için Arabistan'dan sürpriz bir teklif geldi.

"22 milyon Euro + Sonraki satıştan %15 pay"

Fenerbahçe, genç stoper Yusuf Akçiçek için Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile anlaşmaya vardı. Bu transfer karşılığında sarı-lacivertlilerin 22 milyon euro bonservis alacağı, ayrıca sonraki satıştan yüzde 15 pay hakkı elde edeceği öğrenildi. Oyuncunun menajerinin sözleşme görüşmelerini yürütmek üzere Suudi Arabistan’a gittiği iddia edildi.

Sözleşmesi 2028 yılına kadar sürüyor.

Geçtiğimiz sezon U19’dan A takıma yükselen Yusuf Akçiçek, kısa sürede gösterdiği başarılı performansla adından söz ettirdi. Jose Mourinho yönetiminde zaman zaman ilk 11’de forma giyen 19 yaşındaki savunmacının Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar devam eden sözleşmesi bulunuyor.

arif ışık

Aferin koç!! Mou’nun tazminatını ödersin artık bu bonservisle. 8 yıldır Fenerbahçe’nin yararına tek bir iş yapmadın, gerçekten büyük başarı.