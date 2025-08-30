Fenerbahçe'nin Genç Yıldızı Yusuf Akçiçek İçin 22 Milyon Euro Teklif Geldi

Fenerbahçe’de sürpriz bir ayrılık gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertliler, genç stoper Yusuf Akçiçek’in transferi için Suudi Pro Lig kulübüyle anlaşmaya vardı. Tarafların el sıkışmasının ardından oyuncunun kısa süre içinde takımdan ayrılması bekleniyor. Bu transferle birlikte Fenerbahçe savunmada yeni bir boşluğu doldurmak zorunda kalacak. Gelecek bonservis geliri ise Fenerbahçe için bir tarihi satış daha anlamına geliyor.