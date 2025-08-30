Fenerbahçe'nin Genç Yıldızı Yusuf Akçiçek İçin 22 Milyon Euro Teklif Geldi
Fenerbahçe’de sürpriz bir ayrılık gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertliler, genç stoper Yusuf Akçiçek’in transferi için Suudi Pro Lig kulübüyle anlaşmaya vardı. Tarafların el sıkışmasının ardından oyuncunun kısa süre içinde takımdan ayrılması bekleniyor. Bu transferle birlikte Fenerbahçe savunmada yeni bir boşluğu doldurmak zorunda kalacak. Gelecek bonservis geliri ise Fenerbahçe için bir tarihi satış daha anlamına geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yusuf Akçiçek, geçtiğimiz sezon görev aldığı maçlarda taraftarın beğenisini kazanmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"22 milyon Euro + Sonraki satıştan %15 pay"
Sözleşmesi 2028 yılına kadar sürüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Aferin koç!! Mou’nun tazminatını ödersin artık bu bonservisle. 8 yıldır Fenerbahçe’nin yararına tek bir iş yapmadın, gerçekten büyük başarı.