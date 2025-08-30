Portekiz Basını Jose Mourinho'nun Kazandığı Tazminatları Yazdı: 115 Milyon Euro

Portekiz gazetesi Record’a göre, 62 yaşındaki teknik adam 2000 yılında antrenörlük kariyerine başladığından bu yana aldığı tüm tazminatlarla birlikte 108 milyon Euro’dan fazla kazandı. Aralık 2018’de Manchester United’dan zorunlu ayrılışında Mourinho’nun 22 milyon Euro’luk bir çek aldığı, bunun da şu ana kadarki en yüksek miktar olduğu belirtildi. Chelsea, 2007’deki görevden alınışında kendisine 20 milyon Euro ödemişti; Real Madrid ise altı yıl sonra 19 milyon Euro ile bu listeyi tamamladı. Tottenham 21 milyon Euro, Chelsea, ikinci döneminde 14.5 milyon Euro ödedi. 2024’te yollarını ayırmak için 3,5 milyon Euro ödeyen Roma ise bu alandaki en düşük rakamı ödeyen takım oldu.

Fenerbahçe ise Transfermarkt verilerine göre 15 milyon Euro ile bu listeye giriş yaptı.