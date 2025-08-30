onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Portekiz Basını Jose Mourinho'nun Kazandığı Tazminatları Yazdı: 115 Milyon Euro

Portekiz Basını Jose Mourinho'nun Kazandığı Tazminatları Yazdı: 115 Milyon Euro

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.08.2025 - 18:34

Jose Mourinho, futbol sahalarında elde ettiği başarıların yanı sıra görevden ayrılırken aldığı yüksek tazminatlarla da dikkat çekiyor. Kariyeri boyunca birçok büyük kulüpte çalışan Portekizli teknik adam, anlaşmalarından doğan fesih bedelleriyle gündem oldu. Bu durum, onun “tazminat kralı” olarak anılmasına yol açtı. Mourinho’nun Fenerbahçe'den ayrılmasıyla tazminat rakamları futbol kamuoyunda yeniden tartışma konusu haline geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'den ayrılmasıyla birlikte kazandığı tazminatlar tekrar gündem oldu.

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'den ayrılmasıyla birlikte kazandığı tazminatlar tekrar gündem oldu.

Portekiz'den Record'un yaptığı haberde Jose Mourinho, kupaların yanında aldığı tazminatlarla da futbol dünyasında eşi benzeri zor bulunur bir yere sahip. 

Chelsea, Manchester United, Roma ve Real Madrid'den aldığı tazminatların yanına Mourinho, Fenerbahçe'yi de ekledi.

Toplamda 108 milyon Euro...

Toplamda 108 milyon Euro...

Portekiz gazetesi Record’a göre, 62 yaşındaki teknik adam 2000 yılında antrenörlük kariyerine başladığından bu yana aldığı tüm tazminatlarla birlikte 108 milyon Euro’dan fazla kazandı. Aralık 2018’de Manchester United’dan zorunlu ayrılışında Mourinho’nun 22 milyon Euro’luk bir çek aldığı, bunun da şu ana kadarki en yüksek miktar olduğu belirtildi. Chelsea, 2007’deki görevden alınışında kendisine 20 milyon Euro ödemişti; Real Madrid ise altı yıl sonra 19 milyon Euro ile bu listeyi tamamladı. Tottenham 21 milyon Euro, Chelsea, ikinci döneminde 14.5 milyon Euro ödedi. 2024’te yollarını ayırmak için 3,5 milyon Euro ödeyen Roma ise bu alandaki en düşük rakamı ödeyen takım oldu. 

Fenerbahçe ise Transfermarkt verilerine göre 15 milyon Euro ile bu listeye giriş yaptı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın