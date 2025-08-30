onedio
Sezona Adı Verilen Mehmet Ali Yılmaz, Futbolcusu Kevin Campbell'a "Yamyam" ve "Rengi Bozuk" Demişti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.08.2025 - 17:53

TFF, bir süredir sezona Türk futboluna damga vurmuş isimlerini veriyor. İlhan Cavcav, Süleyman Seba, Hasan Doğan, Turgay Şeren gibi futbolumuza damga vurmuş isimleri bu şekilde sezona adı verilirken görmüştük. 

TFF bir dönem ara verdiği isim verme uygulamasına tekrar döndü. Bu sezon da seçilen isim bir dönem Trabzonspor başkanlığı yapan Mehmet Ali Yılmaz oldu. 

Yılmaz'ın yıllar önce futbolcusu hakkındaki sözleri tekrar hatırlandı.

Mehmet Ali Yılmaz bir dönem Trabzonspor başkanlığı yaparak Türk futboluna damga vurmuştu.

Trabzonspor'a ve Türk futboluna önemli katkıları olan Mehmet Ali Yılmaz'ın adı TFF tarafından 2025-26 sezonuna verildi. 

Yılmaz'ın adının verilmesinin ardından geçmişte futbolcusu Kevin Campbell'la ilgili sözleri tekrar hatırlandı. Mehmet Ali Yılmaz bir maçın ardından futbolcusu için 'Zaman zaman bağırıyorlar, başkanım bir golcü al, diye. Biz de buluyoruz bir yamyam alıyoruz işte. Rengi bozuk... Alıyoruz ama atmıyoruz, ben mi atacağım golü' demişti. 

Campbell için 'Gol makinesi diye aldık, çamaşır makinesi çıktı' sözlerini de sarf etmişti.

Mehmet Ali Yılmaz'ın sözlerini buradan izleyebilirsiniz:

