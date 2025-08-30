Sezona Adı Verilen Mehmet Ali Yılmaz, Futbolcusu Kevin Campbell'a "Yamyam" ve "Rengi Bozuk" Demişti

Trabzonspor'a ve Türk futboluna önemli katkıları olan Mehmet Ali Yılmaz'ın adı TFF tarafından 2025-26 sezonuna verildi.

Yılmaz'ın adının verilmesinin ardından geçmişte futbolcusu Kevin Campbell'la ilgili sözleri tekrar hatırlandı. Mehmet Ali Yılmaz bir maçın ardından futbolcusu için 'Zaman zaman bağırıyorlar, başkanım bir golcü al, diye. Biz de buluyoruz bir yamyam alıyoruz işte. Rengi bozuk... Alıyoruz ama atmıyoruz, ben mi atacağım golü' demişti.

Campbell için 'Gol makinesi diye aldık, çamaşır makinesi çıktı' sözlerini de sarf etmişti.