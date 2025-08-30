Sezona Adı Verilen Mehmet Ali Yılmaz, Futbolcusu Kevin Campbell'a "Yamyam" ve "Rengi Bozuk" Demişti
TFF, bir süredir sezona Türk futboluna damga vurmuş isimlerini veriyor. İlhan Cavcav, Süleyman Seba, Hasan Doğan, Turgay Şeren gibi futbolumuza damga vurmuş isimleri bu şekilde sezona adı verilirken görmüştük.
TFF bir dönem ara verdiği isim verme uygulamasına tekrar döndü. Bu sezon da seçilen isim bir dönem Trabzonspor başkanlığı yapan Mehmet Ali Yılmaz oldu.
Yılmaz'ın yıllar önce futbolcusu hakkındaki sözleri tekrar hatırlandı.
Mehmet Ali Yılmaz bir dönem Trabzonspor başkanlığı yaparak Türk futboluna damga vurmuştu.
Mehmet Ali Yılmaz'ın sözlerini buradan izleyebilirsiniz:
