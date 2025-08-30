onedio
Fenerbahçe’den Kovulmuştu: Jose Mourinho İstanbul’dan Giderken Görüntülendi

Fenerbahçe
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.08.2025 - 13:33

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho’nun sözleşmesinin feshedildiğini açıklamıştı. Dünyaca ünlü teknik adam bugün İstanbul’u terk etti. Mourinho’nun havaalanında yalnız başına uçağını beklediği anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Jose Mourinho’nun üzgün ve keyifsiz olduğu görüldü.

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, bugün İstanbul'a tek başına veda etti.  İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen Mourinho'nun oldukça keyifsiz ve moralsiz olduğu görüldü.

Sıkça cep telefonuyla ilgilenen ve uçağının kalkış saatini bekleyen Mourinho birkaç telefon görüşmesi de yaptı.

Basın mensuplarına açıklamada bulunmayan Mourinho, İstanbul'dan Portekiz'e hareket edecek uçağa bindi.

Mourinho, havalimanında fotoğraf isteğinde bulunan futbolseverleri de kırmayarak onlarla fotoğraf çektirdi.

Jose Mourinho'nun İstanbul'dan ayrıldığı anlar 👇

Nasıl başladı? / Nasıl bitti?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
