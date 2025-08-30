Fenerbahçe’den Kovulmuştu: Jose Mourinho İstanbul’dan Giderken Görüntülendi

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, bugün İstanbul'a tek başına veda etti. İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen Mourinho'nun oldukça keyifsiz ve moralsiz olduğu görüldü.

Sıkça cep telefonuyla ilgilenen ve uçağının kalkış saatini bekleyen Mourinho birkaç telefon görüşmesi de yaptı.

Basın mensuplarına açıklamada bulunmayan Mourinho, İstanbul'dan Portekiz'e hareket edecek uçağa bindi.

Mourinho, havalimanında fotoğraf isteğinde bulunan futbolseverleri de kırmayarak onlarla fotoğraf çektirdi.