Fenerbahçe’den Kovulmuştu: Jose Mourinho İstanbul’dan Giderken Görüntülendi
Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho’nun sözleşmesinin feshedildiğini açıklamıştı. Dünyaca ünlü teknik adam bugün İstanbul’u terk etti. Mourinho’nun havaalanında yalnız başına uçağını beklediği anlar kameralar tarafından kaydedildi.
Jose Mourinho’nun üzgün ve keyifsiz olduğu görüldü.
Jose Mourinho'nun İstanbul'dan ayrıldığı anlar 👇
Nasıl başladı? / Nasıl bitti?
