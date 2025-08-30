onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
ABD'de Bir Çocuğun İmzalı Tenis Şapkasının Çalındığı Anlar Sosyal Medyada Gündem Oldu

ABD'de Bir Çocuğun İmzalı Tenis Şapkasının Çalındığı Anlar Sosyal Medyada Gündem Oldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.08.2025 - 11:45

İçerik Devam Ediyor

Tenisçi Kamil Majchrzak’ın maç sonunda küçük bir çocuğa uzattığı imzalı şapka, beklenmedik bir şekilde tribünden gelen bir adam tarafından alındı. Adam şapkayı kaptıktan sonra hızla eşinin çantasına sakladı. O anlar kameralara yansıdı ve kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan görüntülerden biri haline geldi.

İşte o görüntüler...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Videoya buradan ulaşabilirsiniz 👇🏻

Neyse ki olayın sonu hüzünlü bitmedi.

Neyse ki olayın sonu hüzünlü bitmedi.

Tenisçi Kamil Majchrzak, yaşananların ardından sosyal medyadan açıklama yaptı. Paylaştığı görüntülerde şapkanın küçük taraftara ulaşmadığını fark etmediğini söyledi ve “Beni bu çocukla buluşturmaya yardım eder misiniz?” diyerek çocuğu aradığını duyurdu. Elinde yeterince şapka olduğunu belirten Majchrzak, bulduğu takdirde çocuğa yeniden hediye vereceğini açıkladı.

Ancak yine de sosyal medyadan gelen tepkiler gecikmedi 👇🏻

Ancak yine de sosyal medyadan gelen tepkiler gecikmedi 👇🏻
twitter.com

"Böyle bir şey yapmak için gerçekten çok kötü bir insan olmak gerek."

"Böyle bir şey yapmak için gerçekten çok kötü bir insan olmak gerek."
twitter.com

Twitter’da her gün bir ana karakter vardır... Mesele, asla onun sen olmaman."

Twitter’da her gün bir ana karakter vardır... Mesele, asla onun sen olmaman."
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Eleştirenler kadar savunanlar da vardı 👇🏻

Eleştirenler kadar savunanlar da vardı 👇🏻
twitter.com

'Bunun çocuğun şapkası olduğuna nasıl karar verdiğini anlamaya çalışıyorum. Bu tarz durumlarda kural hep aynıdır, kim kaparsa onun olur. Çocuğun elinde değildi. Almaya çalıştı ama başaramadı. Boş ver artık. Adam şapkayı aldı, hem de hak ederek aldı.'

"Kadının çantasına tıkıştırdı! Kadın, tüm bunları kaydederken onu durdurmak için hiçbir şey yapmadı."

"Kadının çantasına tıkıştırdı! Kadın, tüm bunları kaydederken onu durdurmak için hiçbir şey yapmadı."
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın