ABD'de Bir Çocuğun İmzalı Tenis Şapkasının Çalındığı Anlar Sosyal Medyada Gündem Oldu

Tenisçi Kamil Majchrzak’ın maç sonunda küçük bir çocuğa uzattığı imzalı şapka, beklenmedik bir şekilde tribünden gelen bir adam tarafından alındı. Adam şapkayı kaptıktan sonra hızla eşinin çantasına sakladı. O anlar kameralara yansıdı ve kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan görüntülerden biri haline geldi.
Neyse ki olayın sonu hüzünlü bitmedi.
Ancak yine de sosyal medyadan gelen tepkiler gecikmedi 👇🏻
"Böyle bir şey yapmak için gerçekten çok kötü bir insan olmak gerek."
Twitter’da her gün bir ana karakter vardır... Mesele, asla onun sen olmaman."
Eleştirenler kadar savunanlar da vardı 👇🏻
"Kadının çantasına tıkıştırdı! Kadın, tüm bunları kaydederken onu durdurmak için hiçbir şey yapmadı."
