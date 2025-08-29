onedio
300 Bin Liraya Araba Almayı Düşünen X Kullanıcısına Gelen Öneriler

Dilara Şimşek
29.08.2025 - 23:39

Otomobil fiyatları cep yakıyor. İkinci el araçlar bile milyon liraya dayanırken vatandaşlar ayağını yorganına göre uzatmanın çarelerini arıyor. X'te '@senasal26' isimli kullanıcı 300 bin lira bütçesi olduğunu belirtti. Takipçilerinden otomobil önerisi isteyen kullanıcıya yorum yağdı.

300 bin TL'ye araba önerisi olan var mı?

X'te '@senasal26' isimli kullanıcı şu paylaşımı yaptı:

'Araba almayı düşünüyorum çevremde anlayan biri de yok. Bütçem 300 bin lira. Var mı önerisi olan?'

