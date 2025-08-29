Üniversite sonuçları açıklandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla pek çok hayaline kavuştu. Pek çok genç ise YKS sonucu karşısında hüsrana uğradı. Öğrenciler üniversite sınavı sonuçlarını öğrenirken tepkilerini kamerayla kaydetmeyi de ihmal etmedi. O öğrencilerden biri de Ecrin Aktaş. isimli bir genç üniversite sonucuna ailesiyle birlikte baktı. Üniversiteye yerleşemeyen gencin ailesinin verdiği tepki gündem oldu.
Videonun sahibi Ecrin Aktaş, ailesi hakkında yapılan kötü yorumlara tepki gösterdi👇🏻
Videodaki anne Vildan Aktaş ise X hesabından açıklama yaptı👇🏻
Sosyal medyada gündem olan videoya gelen yorumlardan bazıları ise şöyle:
Mükemmel bir aile görüyorum. İyi kriz yönetimi her zaman olumsuz havayı dağıtır bu bir. İkincisi de çocuklar sadece başarılarında ve doğrularında değil, hata... Devamını Gör
Kamu spotu gibi bir video. Aile olmanın hakkını vermek. Üzülmeyin gençler yaşadığınız ya da yaşayacağınız her şeyin toplamına hayat deniyor :)) Keyfinizi boz... Devamını Gör