Üniversiteye Yerleşemeyen Gencin Ailesinin Verdiği Tepki Gündem Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.08.2025 - 23:17

Üniversite sonuçları açıklandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla pek çok hayaline kavuştu. Pek çok genç ise YKS sonucu karşısında hüsrana uğradı. Öğrenciler üniversite sınavı sonuçlarını öğrenirken tepkilerini kamerayla kaydetmeyi de ihmal etmedi. O öğrencilerden biri de Ecrin Aktaş. isimli bir genç üniversite sonucuna ailesiyle birlikte baktı. Üniversiteye yerleşemeyen gencin ailesinin verdiği tepki gündem oldu.

Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Videonun sahibi Ecrin Aktaş, ailesi hakkında yapılan kötü yorumlara tepki gösterdi👇🏻

'Videoda ki kız benim ailem şehir dışına gitmemi istemedikleri için ve ben daha fazla üzülmeyeyim diye bu tepkiyi verdiler lütfen ailem hakkında yorum yaparken kötü düşüncelerinizi kendinize saklayın.'

Videodaki anne Vildan Aktaş ise X hesabından açıklama yaptı👇🏻

'Videodaki anne benim :) Hepinizin de bildiği gibi bir çok çocuğumuz bu sene çok iyi sıralama yaptıkları halde yerleşemedi. Bu bencillik değil, neden kızıma farklı bir tepki gösterip onun daha çok üzülmesine sebep olalım ki? Sonuçta yerleşip yerleşmeyeceği bizim elimizde değil mantık lütfen.'

Sosyal medyada gündem olan videoya gelen yorumlardan bazıları ise şöyle:

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Arwen

Mükemmel bir aile görüyorum. İyi kriz yönetimi her zaman olumsuz havayı dağıtır bu bir. İkincisi de çocuklar sadece başarılarında ve doğrularında değil, hata... Devamını Gör

Fırat B.

Kamu spotu gibi bir video. Aile olmanın hakkını vermek. Üzülmeyin gençler yaşadığınız ya da yaşayacağınız her şeyin toplamına hayat deniyor :)) Keyfinizi boz... Devamını Gör