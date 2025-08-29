onedio
İstanbullular Pazar Gününe Dikkat! Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak?

Dilara Şimşek
29.08.2025 - 21:23

Türkiye, Temmuz ayında rekor sıcaklıklara şahit oldu. Pek çok ilçede hissedilen sıcaklık 50 dereceyi aştı. Ağustos ayıyla birlikte sıcaklarda düşüş yaşanırken sonbahar mevsimi için saatler kaldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Cumartesi gününe denk gelmesiyle vatandaşlar hava durumunu araştırmaya başladı. Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava haritası.

Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak?

2025 yazı rekor sıcakları beraberinde getirdi. Temmuz ayında ülke genelinde kavurucu sıcaklar etkili olurken ağustos ayında bir nebze de olsa serinlik geldi. Vatandaşlar yaz sıcaklarına ne zaman veda edileceğini merak ederken eylül ayı için geri sayım başladı. 

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın cumartesi gününe denk gelmesiyle plan yapan vatandaşları hava durumunu araştırıyor. Peki hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, internet sitesinde 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Son günlerde ülkenin kuzeyinde görülen sağanak yağışların ardından yeniden sıcak hava dalgası yurt genelinde etkili olacak. 

Hafta sonu ülke genelinde nemli, sıcak havanın etkili olması bekleniyor.

30 Ağustos Hava Durumu

Cumartesi günü İstanbul’da hava sıcaklığının 29 derecelere kadar çıkacak. Pazar günü ise sıcaklığın 34 dereceyi göreceği tahmin ediliyor. Nemin etkisiyle de birlikte hissedilen sıcaklığın 37 dereceleri bulması bekleniyor.

Ankara’da hafta sonu sıcaklık 34 derecede seyredecek. 

İzmir’de 34 derece olan sıcaklık nemle birlikte 38 dereceye kadar çıkacak.

31 Ağustos Hava Durumu

31 Ağustos Pazar günü ülke genelinde sıcaklıklar yükselecek. Pek çok kentte termometreler 39 dereceyi bulacak.

Öte yandan 30 Ağustos Cumartesi günü Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yağış bekleniyor. 31 Ağustos Pazar günü Kırklareli, Edirne çevreleriyle yine Hatay'ın kıyı kesimlerinde yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
