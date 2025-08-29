İstanbullular Pazar Gününe Dikkat! Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak?
Türkiye, Temmuz ayında rekor sıcaklıklara şahit oldu. Pek çok ilçede hissedilen sıcaklık 50 dereceyi aştı. Ağustos ayıyla birlikte sıcaklarda düşüş yaşanırken sonbahar mevsimi için saatler kaldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Cumartesi gününe denk gelmesiyle vatandaşlar hava durumunu araştırmaya başladı. Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava haritası.
Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak?
30 Ağustos Hava Durumu
31 Ağustos Hava Durumu
