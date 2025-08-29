onedio
Flört Uygulamaları Yasaklandı: Erişime Engellenen 29 Görüntülü Sohbet ve Flört Platformu

Dilara Şimşek
29.08.2025 - 18:23

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) 29 görüntülü sohbet ve flört uygulaması için aldığı erişim engeli kararı, mahkeme tarafından onaylandı. X'te Engelli Web'in aktardığına göre erişime engellenen o uygulamalar!

29 flört uygulaması erişime engellendi.

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu’nun 20 Ağustos 2025 tarihli kararıyla yetişkinlere yönelik 29 görüntülü sohbet ve flört platformu erişime engellendi. Mahkeme erişim engeli kararını onayladı. 

Engelli Web’in aktardığına göre erişime engellenen bazı flört platformları şöyle:

  • Mili

  • ChatU

  • Guitarly (Flirtify)

  • Flamy

  • Lips

  • CuteU

  • Hi

  • Bird

  • Tantan

  • Omega

  • Zunder

  • Chemistry

  • Paktor

  • Derya

  • Azar

  • Tumile

  • LivU

  • SweetMeet

  • Chamet

