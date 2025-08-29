Okullarda Yeniden Forma Dönemi: MEB Okul Kıyafeti Nasıl Olacak?

Tgrthaber.com’dan Ceyda Altun’a konuşan Aile Danışmanı ve Çocuk Gelişim Uzmanı Gülsu Arpacı, okullarda yeniden forma dönemine geçilmesine dair değerlendirmede bulundu. Serbest kıyafet politikasından vazgeçilmesinin nedenlerine değinen Arpacı, “Sosyal eşitlik ve ayrımcılığın önlenmesi, aidiyet duygusunun güçlendirilmesi, okul disiplininin sağlanması ve düzenli bir eğitim ortamının korunması yer alıyor” dedi.

Arpacı, 'Bu karar, eğitim ortamlarında hem bireysel hem de toplumsal dinamikleri dengelemek için alınmış bir karar olarak değerlendiriyorum' diye konuştu.

Kaynak