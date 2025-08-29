onedio
Okullarda Yeniden Forma Dönemi: MEB Okul Kıyafeti Nasıl Olacak?

Okullarda Yeniden Forma Dönemi: MEB Okul Kıyafeti Nasıl Olacak?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.08.2025 - 18:02

Okullarda yeniden forma dönemi başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren devlet okullarında tek tip forma uygulamasına başlanacağını duyurdu. Peki, okul formaları nasıl olacak? Okul forması zorunlu mu?

Okul Formaları Nasıl Olacak? MEB Okul Kıyafeti Zorunlu mu?

Okul Formaları Nasıl Olacak? MEB Okul Kıyafeti Zorunlu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) okul kıyafet değişikliği yönetmeliğine göre artık devlet okullarında tek tip kıyafet zorunlu olacak. Böylece serbest kıyafet uygulaması sona erecek. 

Forma üzerinde özel işaret, baskı veya desen yer almayacak. Belirlenen okul kıyafeti, okulun internet sitesinde yayımlanacak. Kıyafetler 4 eğitim-öğretim yılı geçmeden değiştirilmeyecek.

"Ayrımcılığın önlenmesi, sosyal eşitlik..."

"Ayrımcılığın önlenmesi, sosyal eşitlik..."

Tgrthaber.com’dan Ceyda Altun’a konuşan Aile Danışmanı ve Çocuk Gelişim Uzmanı Gülsu Arpacı, okullarda yeniden forma dönemine geçilmesine dair değerlendirmede bulundu. Serbest kıyafet politikasından vazgeçilmesinin nedenlerine değinen Arpacı, “Sosyal eşitlik ve ayrımcılığın önlenmesi, aidiyet duygusunun güçlendirilmesi, okul disiplininin sağlanması ve düzenli bir eğitim ortamının korunması yer alıyor” dedi. 

Arpacı, 'Bu karar, eğitim ortamlarında hem bireysel hem de toplumsal dinamikleri dengelemek için alınmış bir karar olarak değerlendiriyorum' diye konuştu.

Kaynak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
