onedio
article/comments
article/share
Haberler
Eğitim
2025 YKS Tercih Sonuçları Açıklandı mı? YKS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

2025 YKS Tercih Sonuçları Açıklandı mı? YKS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.08.2025 - 12:43

Üniversite adaylarının tercih maratonu tamamlandı. 13 Ağustos’ta biten tercih sürecinin ardından gözler ÖSYM’den gelecek sonuç açıklamasına çevrildi. Resmi takvimde sonuç tarihi yer almasa da geçtiğimiz yıllardaki süreçler dikkate alınarak tahminler yapılıyor. 

Peki 2025 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanacak? Yerleşemeyen adaylar için ek yerleştirme süreci ne zaman başlayacak? İşte tüm merak edilenler...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

YKS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

YKS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

ÖSYM, 2025 yılı sınav takviminde tercih sonuçlarının ilan tarihiyle ilgili net bir bilgi paylaşmadı. Ancak önceki yıl tercih işlemleri 4 Ağustos’ta sona ermiş ve sonuçlar 13 Ağustos’ta açıklanmıştı. Bu yıl tercihlerin 13 Ağustos’ta tamamlanması dikkate alındığında sonuçların 22-25 Ağustos tarihleri arasında duyurulması bekleniyor. 

Resmî açıklama yapıldığında adaylar sonuçlara ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek.

YKS Tercih Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

YKS Tercih Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

Sonuçlar açıklandığında adaylar, ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden sorgulama yapabilecek. T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapıldığında yerleşilen üniversite, bölüm, puan türü ve tercih sırası gibi bilgilere erişilebilecek. 

Şifresini hatırlamayanlar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden “şifremi unuttum” seçeneğini kullanabilir ya da e-Devlet aracılığıyla giriş yapabilir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılı olarak gönderilmeyecek, yalnızca online ortamda erişime açık olacak.

Üniversite Kayıt Tarihleri Ne Zaman?

Üniversite Kayıt Tarihleri Ne Zaman?

YKS tercih sonuçlarının ilan edilmesinin ardından üniversite kayıt süreci başlayacak. 2025 yılı için e-kayıt işlemleri 1-3 Eylül tarihleri arasında yapılacak. E-kayıt yapmayan adaylar ise 1-5 Eylül tarihleri arasında üniversitelerine şahsen başvurabilecek. Kayıt için gerekli belgeler ve diğer ayrıntılar, üniversitelerin resmî internet sitelerinden öğrenilebilecek.

YKS Ek Yerleştirme Ne Zaman?

YKS Ek Yerleştirme Ne Zaman?

İlk yerleştirme sonuçlarının ardından boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme süreci başlayacak. ÖSYM’nin belirleyeceği takvime göre başvurular yine online olarak alınacak. Ancak ilk yerleştirmede bir programa yerleşen adaylar ek yerleştirme hakkına sahip olmayacak. Ek yerleştirme tercihleri tamamlandıktan sonra ikinci kayıt dönemi başlayacak ve boş kalan kontenjanlar tekrar doldurulmaya çalışılacak.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın