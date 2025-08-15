2025 YKS Tercih Sonuçları Açıklandı mı? YKS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

İlk yerleştirme sonuçlarının ardından boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme süreci başlayacak. ÖSYM’nin belirleyeceği takvime göre başvurular yine online olarak alınacak. Ancak ilk yerleştirmede bir programa yerleşen adaylar ek yerleştirme hakkına sahip olmayacak. Ek yerleştirme tercihleri tamamlandıktan sonra ikinci kayıt dönemi başlayacak ve boş kalan kontenjanlar tekrar doldurulmaya çalışılacak.