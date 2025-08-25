ÖSYM YKS Verilerini Açıkladı: Yaklaşık 50 Bin Kontenjan Boş Kaldı
ÖSYM merakla beklenen YKS tercih sonuçlarını bu sabah saatlerinde erişime açtı. Bu sene düşürülen fakülte kontenjanları nedeniyle bazı öğrencilerin ciddi bir mağduriyet yaşadığı iddia ediliyor.
ÖSYM, YKS sayısal verilerini de paylaştı. Türkiye’de bu yıl 778 bin 298 aday, üniversitelerin lisans ve ön lisans programlarına girmeye hak kazandı. Üniversitelerin lisans ve ön lisans programlarında toplam 47 bin 477 kontenjan ise boş kaldı. Öte yandan 5 Eylül’de tamamlanacak üniversite kayıtları sonrasında YKS ek tercih süreci de başlayacak.
