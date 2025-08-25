ÖSYM YKS Verilerini Açıkladı: Yaklaşık 50 Bin Kontenjan Boş Kaldı

YKS sınavına katılan 2 milyon 310 bin 599 kişinin içerisinde 1 milyon 412 bin 734'ü tercih yapmaya hak kazandı. Tercih yapanlardan 677 bin 391'i örgün lisans ve ön lisans programlarına, 100 bin 907'si ise Açıköğretim Fakültesi (AÖF) lisans ve ön lisans programlarına yerleşti.

Bu yıl örgün ve açık öğretime yerleşen öğrenci sayısı toplam 778 bin 298 oldu.