onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
ÖSYM YKS Verilerini Açıkladı: Yaklaşık 50 Bin Kontenjan Boş Kaldı

ÖSYM YKS Verilerini Açıkladı: Yaklaşık 50 Bin Kontenjan Boş Kaldı

yks
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.08.2025 - 18:52

ÖSYM merakla beklenen YKS tercih sonuçlarını bu sabah saatlerinde erişime açtı. Bu sene düşürülen fakülte kontenjanları nedeniyle bazı öğrencilerin ciddi bir mağduriyet yaşadığı iddia ediliyor.

ÖSYM, YKS sayısal verilerini de paylaştı. Türkiye’de bu yıl 778 bin 298 aday, üniversitelerin lisans ve ön lisans programlarına girmeye hak kazandı. Üniversitelerin lisans ve ön lisans programlarında toplam 47 bin 477 kontenjan ise boş kaldı. Öte yandan 5 Eylül’de tamamlanacak üniversite kayıtları sonrasında YKS ek tercih süreci de başlayacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ÖSYM, YKS tercih sonuçları sonrasında YKS sayısal verilerini de kamuoyu ile paylaştı.

ÖSYM, YKS tercih sonuçları sonrasında YKS sayısal verilerini de kamuoyu ile paylaştı.

YKS sınavına katılan 2 milyon 310 bin 599 kişinin içerisinde 1 milyon 412 bin 734'ü tercih yapmaya hak kazandı. Tercih yapanlardan 677 bin 391'i örgün lisans ve ön lisans programlarına, 100 bin 907'si ise Açıköğretim Fakültesi (AÖF) lisans ve ön lisans programlarına yerleşti.

Bu yıl örgün ve açık öğretime yerleşen öğrenci sayısı toplam 778 bin 298 oldu.

Yaklaşık 50 bin kontenjan boş kaldı. Üniversite kayıtları sonrasında ek tercih süreci başlayacak.

Yaklaşık 50 bin kontenjan boş kaldı. Üniversite kayıtları sonrasında ek tercih süreci başlayacak.

Devlet ve vakıf üniversitelerinin lisans programlarında 30 bin 153, ön lisans programlarında devlet üniversitelerinde 43, vakıf üniversitelerinde ise 17 bin 281 kontenjan dolmadı. Boş kontenjan toplam 47 bin 477 oldu.

1-5 Eylül arasında tamamlanacak üniversite kayıtları sonrasında YKS ek tercih süreci başlayacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın