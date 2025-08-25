YKS Tercih Sonucu ile Hayal Kırıklığı Yaşayan Öğrenci: "25 Bin Sıralama ile 50 Binle Alan Okula Yerleştim"

ÖSYM merakla beklenen YKS tercih sonuçlarını bu sabah saatlerinde açıkladı. Bu sene birçok fakültede kontenjanların düşürülmesi sonrasında bazı öğrenciler yerleştikleri okullar için hayal kırıklığı yaşadı. YKS tercih sonucuna ailesiyle birlikte bakarken kamerayı açan bir öğrencinin yaşadığı hayal kırıklığı ise gündem oldu. Öğrenci, sınavda 25 bin sıralaması olmasına rağmen 50 bin sıralama ile alan son tercihine yerleştiğini açıkladı.