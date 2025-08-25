onedio
YKS Tercih Sonucu ile Hayal Kırıklığı Yaşayan Öğrenci: "25 Bin Sıralama ile 50 Binle Alan Okula Yerleştim"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.08.2025 - 18:21

ÖSYM merakla beklenen YKS tercih sonuçlarını bu sabah saatlerinde açıkladı. Bu sene birçok fakültede kontenjanların düşürülmesi sonrasında bazı öğrenciler yerleştikleri okullar için hayal kırıklığı yaşadı. YKS tercih sonucuna ailesiyle birlikte bakarken kamerayı açan bir öğrencinin yaşadığı hayal kırıklığı ise gündem oldu. Öğrenci, sınavda 25 bin sıralaması olmasına rağmen 50 bin sıralama ile alan son tercihine yerleştiğini açıkladı.

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
