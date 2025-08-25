onedio
Yapay Zekadan Aldığı 'Sallama Taktiği' ile YKS'ye Giren Behçet Yalın Özkara, İngilizce Psikoloji Kazandı!

Yapay Zekadan Aldığı ‘Sallama Taktiği’ ile YKS’ye Giren Behçet Yalın Özkara, İngilizce Psikoloji Kazandı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.08.2025 - 11:52

Geçen yıl eksi fizik netiyle fizik bölümünü kazanan Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, bu yıl da yapay zekadan aldığı taktiklerle sallayarak bir vakıf üniversitesinde İngilizce Psikoloji bölümünü kazandı.

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, yapay zekadan aldığı taktiklerle sallayarak girdiği YKS sonucunda kazandığı bölümü açıkladı.

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, yapay zekadan aldığı taktiklerle sallayarak girdiği YKS sonucunda kazandığı bölümü açıkladı.

Özkara, bir vakıf üniversitesinde İngilizce psikoloji bölümü kazandığını duyurdu: 

“Geçen yıl eksi fizik netiyle (ayt + tyt= - 0.25 fizik) bir üniversitemizin fizik bölümünü kazanmıştım. Ardından soruşturmaların ardı arkası kesilmedi. Bu durumdan sonra bu yıl kontenjanlar azaltıldı ve tahminim artık eksi netle devlet üniversitelerinde bölüm kazanılmayacaktır. Doğru olanın ne olduğu en başından beri çok belliydi aslında... Ama olsun yeter ki geç olsa da doğrulara varılsın ben cezalara razıyım :)

Bu yıl ise girdiğim yks'de yapay zekadan aldığım taktikler ile sallayarak (cevap kağıdım ikinci görselde) bir vakıf üniversitesinde psikoloji (İngilizce hem de :) bölümünü kazandım. Bence yine yapılması gereken doğrular belli, paranın her kapıyı, her bölüme girişi ardına kadar aralamaması gerektiği aşikar. Ya da daha kolayı tüm bunların çözümü yerine yine bana soruşturmalar açmak olabilir, dedim ya ben cezalara razıyım yeter ki herkesin gördüğü yanlışlar düzeltilebilsin...

En son sahte diploma ve joker elemanlar ile girilen dil sınav iddiaları ile ilgili soruşturmalar yine bana açıldı, tek bir merakım var, binlerce hocamızla birlikte ben de bu iddia hakkında şikayetlerimi dile getirdim... Acaba benim dışımda birileri daha var mı? Yoksa bir tek benim üniversitem mi bana soruşturma açtı? :) Eğer öyleyse sayın rektörüm bir tebriği hak ediyor belli ki.

Doğruları konuşanlara değil de torpille akademiye girenlere soruşturmaların açıldığı günleri görebilmek dileğiyle.

Sizlerin muazzam desteği olduğu müddetçe bu mücadeleye devam edeceğim, gözümüzün içine baka baka oğullarını, yeğenlerini üniversitelere dolduranlara karşı susmayın... Bu güzel ülke bunu hak etmiyor..”

