Yapay Zekadan Aldığı ‘Sallama Taktiği’ ile YKS’ye Giren Behçet Yalın Özkara, İngilizce Psikoloji Kazandı!
Geçen yıl eksi fizik netiyle fizik bölümünü kazanan Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, bu yıl da yapay zekadan aldığı taktiklerle sallayarak bir vakıf üniversitesinde İngilizce Psikoloji bölümünü kazandı.
Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, yapay zekadan aldığı taktiklerle sallayarak girdiği YKS sonucunda kazandığı bölümü açıkladı.
