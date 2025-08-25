onedio
article/comments
article/share
YKS 2025 Kontenjanları Belli Oldu: YKS Türkiye Birincisi Ahmet Eren Özyurtseven Nereyi Kazandı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
25.08.2025 - 14:07

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları bugün açıklandı. Üniversite adayı öğrenciler, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin sitesinden erişim sağladı. YÖK Başkanı Erol Özvar, yerleştirme sonuçlarına dair detayları sosyal medya hesabından paylaştı. 

Özvar'ın paylaşımına göre devlet üniversitelerinin kontenjanlarının yüzde 99'u doldu.

Peki YKS'de birinci olan Ahmet Eren Özyurtseven nereyi kazandı?

Kaynak: İHA

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla yerleştirmelere yönelik detaylar da belli oldu.

Günlerdir merakla beklenen YKS yerleştirme sonuçları bugün açıklandı. Binlerce öğrenci, hayallerindeki üniversiteye kavuşmanın hayalini yaşadı. Kimileri de hayal ettikleri üniversiteye, bölüme ulaşamadı. 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, devlet üniversitelerinde kontenjanların yüzde 99'unun, ön lisans kontenjanlarında ise yüzde yüzünün dolduğunu açıkladı.

Devlet üniversitelerinde tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarının tamamı doldu. Mühendislik programlarında doluluk oranı yüzde 97’yi aştı, öğretmenlik programlarında ise doluluk oranının yüzde 95 olduğu aktarıldı.

Özvar, aynı zamanda 'yapay zeka, yeşil dönüşüm, sağlık ve tarımda dijital teknolojiler' gibi yeni bölümlerin de ilgi gördüğünü aktardı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'ın paylaşımı;

'Sevgili adaylarımız, 2025 YKS yerleştirme sonuçları belli oldu. ÖSYM'nin internet adresinden öğrenebilirsiniz.

Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99’u, ön lisans kontenjanlarının ise tamamı doldu.

Devlet üniversitelerinin başarı sırası barajı olan Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk programlarının tamamı doldu. Mühendislik programlarında doluluk oranı yüzde 97’yi aşarken, öğretmenlik programlarında yüzde 95 olarak gerçekleşti.

Yükseköğretim sisteminde istihdam odaklı başlattığımız dönüşüm kapsamında hayata geçirdiğimiz yapay zekâya, yeşil dönüşüme, sağlık ve tarımda dijital teknolojilere dayalı programlara adaylarımız büyük teveccüh gösterdi. 3'ü lisans, 24'ü ön lisans olmak üzere bu yıl ilk kez açtığımız 27 programda tek bir kontenjan bile boş kalmadı.

Tüm gençlerimizi kutlar, sonuçların hayırlı olmasını dilerim.'

Lisans ve ön lisans programlarına yerleşen üniversite öğrencilerinin sayısı, tablo şeklinde de paylaşıldı.

Tabloya göre, devlet üniversitelerinin lisans bölümlerindeki 280 bin 900 kişilik kontenjana, 277 bin 878 kişi yerleşti. Vakıf üniversitelerinin lisans bölümlerindeki 107 bin 764 kişilik kontenjana ise 80 bin 633 kişi yerleşti. 

Toplamda lisans bölümlerindeki 402 bin 294 kişilik kontenjana, 366 bin 941 kişi yerleşmiş oldu. Ön lisans bölümleri de eklenince sayı 659 bin 483'e ulaştı.

Peki YKS birincisi Ahmet Eren Yurtseven, hangi üniversiteyi kazandı?

YKS-2025 TYT ve AYT sınavlarında, Türkiye birincisi olan Gaziantep Nizip Fen Lisesi öğrencisi Ahmet Eren Özyurtseven, sınavda elde ettiği üstün başarıyla herkesin takdirini kazanmıştı. Tercih sonuçlarının açıklanmasıyla Yurtseven'in tercih sonucu da merak konusu oldu.

İHA'nın aktardığına göre YKS birincisi Ahmet Eren Yurtseven, Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne yerleşti.

