YKS 2025 Kontenjanları Belli Oldu: YKS Türkiye Birincisi Ahmet Eren Özyurtseven Nereyi Kazandı?

Tabloya göre, devlet üniversitelerinin lisans bölümlerindeki 280 bin 900 kişilik kontenjana, 277 bin 878 kişi yerleşti. Vakıf üniversitelerinin lisans bölümlerindeki 107 bin 764 kişilik kontenjana ise 80 bin 633 kişi yerleşti.

Toplamda lisans bölümlerindeki 402 bin 294 kişilik kontenjana, 366 bin 941 kişi yerleşmiş oldu. Ön lisans bölümleri de eklenince sayı 659 bin 483'e ulaştı.