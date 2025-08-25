onedio
KYK Yurt Başvuruları Ne Zaman 2025? KYK Yurt Başvurusu Nasıl, Nereden Yapılır?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
25.08.2025 - 11:27

Binlerce öğrencinin merakla beklediği üniversite tercih sonuçları açıklandı. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla gözler KYK yurtlarına çevrildi. Her sene olduğu gibi bu sene de pek çok öğrenci KYK yurtlarını tercih edecek. Dolayısıyla KYK başvuru tarihleri aileler ve öğrenciler tarafından araştırılıyor. KYK yurt başvuru işlemleri, e-devlet üzerinden yapılıyor. 

Peki KYK yurt başvuruları ne zaman 2025? KYK başvurusu nasıl yapılır?

KYK Yurt Başvuruları Ne Zaman 2025?

KYK yurt başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. KYK yurtları ve burs, kredileri için müracaatlar ayrı ayrı alınıyor.  İlk olarak öğrencilerden yurtlar için başvurular alınıyor. Ardından KYK burs başvuruları başlıyor. 2025 senesi için KYK başvuru tarihleri henüz belli olmadı. 

KYK yurt başvurularının Ağustos ayının son haftasına kadar başlaması bekleniyor. Üniversite kayıtları, 1-5 Eylül tarihleri arasında alınacak. Dolayısıyla KYK yurtlarının başvuruları da bu tarihten önce alınabilir.

KYK Kredi ve Burs Başvuruları Ne Zaman?

KYK kredi ve burs başvuru tarihleri henüz netleşmedi. Yurt başvurularının alınmasının ardından burs ve krediler için de başvuru ekranı açılacak. Öğrenciler, burs için başvuru yapacaklar fakat bazı öğrencilere kredi, bazı öğrencilere ise burs verilecek.

KYK Yurt Başvurusu Nasıl, Nereden Yapılır?

KYK yurt başvurusu, e-devlet üzerinden yapılır.  ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlandı ve şimdi gözelr KYK'ya çevrildi. KYK yurtlarına başvurmak isteyen öğrencilerin e-devlet sistemine giriş yapması gerekiyor.

e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekir.

KYK Güncel Ücretleri 2025

KYK ücretleri her sene güncelleniyor. Bu seneki KYK ücretleri ise henüz netleşmedi. Geçtiğimiz yıl 1. tip yurtlar aylık 517 liradan başlıyordu. Bu sene en ucuz KYK'nın ne kadar olacağı ise merak konusu oldu. 

2024 yılındaki KYK ücretleri aşağıdaki gibiydi:

1. TİP 517,50 TL

2. TİP 607,50 TL

3. TİP 607,50 TL

4. TİP 720 TL

5. TİP 765 TL

6. TİP 855 TL

KKTC 1.125 TL

KYK Yurt Başvuru Şartları Neler?

a) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.

b) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması.

c) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti yada affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması.

ç) Yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilerin öğrenim gördükleri ülke kanunlarına göre taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı hakkında bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması.

d) Bakanlık tarafından işletilen yurtlardan çıkarma cezası almamış olması.

e) Uluslararası öğrencinin, öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından almış olduğu ikamet izni belgesi ile pasaportunun onaylı suretini ibraz etmiş olması.

f) Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması.

g) Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması.

ğ) Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olması.

