KYK Yurt Başvuruları Ne Zaman 2025? KYK Yurt Başvurusu Nasıl, Nereden Yapılır?

KYK yurt başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. KYK yurtları ve burs, kredileri için müracaatlar ayrı ayrı alınıyor. İlk olarak öğrencilerden yurtlar için başvurular alınıyor. Ardından KYK burs başvuruları başlıyor. 2025 senesi için KYK başvuru tarihleri henüz belli olmadı.

KYK yurt başvurularının Ağustos ayının son haftasına kadar başlaması bekleniyor. Üniversite kayıtları, 1-5 Eylül tarihleri arasında alınacak. Dolayısıyla KYK yurtlarının başvuruları da bu tarihten önce alınabilir.

KYK Kredi ve Burs Başvuruları Ne Zaman?

KYK kredi ve burs başvuru tarihleri henüz netleşmedi. Yurt başvurularının alınmasının ardından burs ve krediler için de başvuru ekranı açılacak. Öğrenciler, burs için başvuru yapacaklar fakat bazı öğrencilere kredi, bazı öğrencilere ise burs verilecek.