onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Üniversite Sınav Sonuçlarını Görenlerin Sitemle Karışık Yorumları

Üniversite Sınav Sonuçlarını Görenlerin Sitemle Karışık Yorumları

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
25.08.2025 - 12:57

Üniversite adaylarının günlerdir merakla beklediği üniversite tercih sonuçları sonunda açıklandı. ÖSYM tarafından açıklanan sonuçlara erişmek pek de kolay olmadı. Sistem hatası yüzünden birçok öğrenci, sınav sonuç ekranına ulaşamadı. Peki üniversite tercih sonuçlarını öğrenenlerin tepkileri ne oldu?

X'te birçok öğrenci üniversite tercih sonuçlarını paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ÖSYM, üniversite tercih sonuçlarını sonunda açıkladı.

ÖSYM, üniversite tercih sonuçlarını sonunda açıkladı.

Günlerdir milyonlarca kişinin aklında tek bir soru vardı: Üniversite tercih sonuçları neden açıklanmadı? Sonunda merakla beklenen sonuçlar belli oldu ve bugün ÖSYM'nin sitesinden erişime açıldı. 

Fakat her sene olduğu gibi bu sene de ÖSYM'nin sitesine erişimde sıkıntılar yaşandı. Pek çok öğrenci, siteye giremediğine dair sitemini sosyal medya hesabından paylaştı.

Fakat asıl mesele, hiçbir yükseköğretim programına yerleşemediğini söyleyenlerde.

Fakat asıl mesele, hiçbir yükseköğretim programına yerleşemediğini söyleyenlerde.
twitter.com

X'teki bu paylaşımlar o kadar çok ki...

X'teki bu paylaşımlar o kadar çok ki...
twitter.com

"Kimse yerleşemediyse, kimler yerleşti?" diye düşünmemek elde değil.

"Kimse yerleşemediyse, kimler yerleşti?" diye düşünmemek elde değil.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Paylaşımların ardı arkası kesilmiyor;

Paylaşımların ardı arkası kesilmiyor;
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

O zaman biraz da goygoy :)

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın