Üniversite Sınav Sonuçlarını Görenlerin Sitemle Karışık Yorumları

Günlerdir milyonlarca kişinin aklında tek bir soru vardı: Üniversite tercih sonuçları neden açıklanmadı? Sonunda merakla beklenen sonuçlar belli oldu ve bugün ÖSYM'nin sitesinden erişime açıldı.

Fakat her sene olduğu gibi bu sene de ÖSYM'nin sitesine erişimde sıkıntılar yaşandı. Pek çok öğrenci, siteye giremediğine dair sitemini sosyal medya hesabından paylaştı.