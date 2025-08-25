Taciz İddiaları Gündemde: Akademisyen Cahit Üstün’ün Kız Öğrencilere Attığı Mesajlar İfşa Edildi

“Okulumuzda görev yapan akademisyen Cahit Üstün'ün öğrencilere karşı uyguladığı taciz ve psikolojik şiddet ortaya çıkmıştır. Bu da aslında üniversitelerimizde kadınların LGBTİ'lerin kendi haklarını koruması hem de şiddetsiz, tacizsiz bir üniversite kurulabilmesi için cinsel taciz önleme birimlerinin ne kadar önemli olduğunu tekrar gündeme getirmiştir. ÇİTÖK talebimizi bir kez daha yenilerken bahsi geçen şahsın eğitimden ve eğitim hayatından men edilmesini talep ediyoruz. Şiddetsiz kampüsleri hep beraber kuracağız. Birlikte kazanacağız! Aynı zamanda bahsi geçen şahsın 'Bana bir şey olmaz, sizin öğrencilik hayatınız biter' söylemlerinin aslında iktidarın cezasız politikalarından beslendiğini görebiliyoruz. İstanbul Sözleşmesinin iptali, polise başvuran kadınların beyanlarının dinlenmemesi, kadın katillerini cezasız bırakan aslında iktidarın ortaya koyduğu bir şeydir.”