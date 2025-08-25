onedio
Taciz İddiaları Gündemde: Akademisyen Cahit Üstün'ün Kız Öğrencilere Attığı Mesajlar İfşa Edildi

Taciz İddiaları Gündemde: Akademisyen Cahit Üstün’ün Kız Öğrencilere Attığı Mesajlar İfşa Edildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.08.2025 - 10:36

İstanbul'da İstinye Üniversitesinde görevli akademisyen Cahit Üstün’ün öğrencilere yönelik taciz ve psikolojik şiddet uyguladığı iddia edildi. Kız öğrenciler, Cahit Üstün tarafından kendilerine atıldığı iddia edilen taciz içerikli mesajları sosyal medyadan ifşa etti. Üniversitede akademisyen olan Cahit Üstün’ün kız öğrencilerine Instagram’dan kaybolan mesajlarla ‘Bikinili fotoğrafın var mı?’ gibi mesajlar attığı ve bazı öğrencileri taciz ettiği iddia edildi. Cahit Üstün tarafından gönderilen Instagram mesajları sosyal medyada ifşa olunca soruşturma başlatıldı.

İstinye Üniversitesi’nde akademisyen olan Cahit Üstün’ün kız öğrencilere taciz içerikli mesajlar attığı iddia edildi.

İstinye Üniversitesi’nde akademisyen olan Cahit Üstün’ün kız öğrencilere taciz içerikli mesajlar attığı iddia edildi.

Akademisyen Cahit Üstün’ün öğrencilere yönelik taciz ve psikolojik şiddet uyguladığı iddia edildi. İddiaya göre; Cahit Üstün tarafından kız öğrencilere Instagram üzerinden kaybolan mesajlar şeklinde ‘Bikinili fotoğrafın var mı’ gibi mesajlar atıldı. Üstün’ün bu mesajları sosyal medyada öğrenciler tarafından ifşa edildi.

Öğrenciler sosyal medyadaki dayanışma hesaplarından açıklama yaptı:

Öğrenciler sosyal medyadaki dayanışma hesaplarından açıklama yaptı:

“Okulumuzda görev yapan akademisyen Cahit Üstün'ün öğrencilere karşı uyguladığı taciz ve psikolojik şiddet ortaya çıkmıştır. Bu da aslında üniversitelerimizde kadınların LGBTİ'lerin kendi haklarını koruması hem de şiddetsiz, tacizsiz bir üniversite kurulabilmesi için cinsel taciz önleme birimlerinin ne kadar önemli olduğunu tekrar gündeme getirmiştir. ÇİTÖK talebimizi bir kez daha yenilerken bahsi geçen şahsın eğitimden ve eğitim hayatından men edilmesini talep ediyoruz. Şiddetsiz kampüsleri hep beraber kuracağız. Birlikte kazanacağız! Aynı zamanda bahsi geçen şahsın 'Bana bir şey olmaz, sizin öğrencilik hayatınız biter' söylemlerinin aslında iktidarın cezasız politikalarından beslendiğini görebiliyoruz. İstanbul Sözleşmesinin iptali, polise başvuran kadınların beyanlarının dinlenmemesi, kadın katillerini cezasız bırakan aslında iktidarın ortaya koyduğu bir şeydir.”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
Gündem Editörü
