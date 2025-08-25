Taciz İddiaları Gündemde: Akademisyen Cahit Üstün’ün Kız Öğrencilere Attığı Mesajlar İfşa Edildi
İstanbul'da İstinye Üniversitesinde görevli akademisyen Cahit Üstün’ün öğrencilere yönelik taciz ve psikolojik şiddet uyguladığı iddia edildi. Kız öğrenciler, Cahit Üstün tarafından kendilerine atıldığı iddia edilen taciz içerikli mesajları sosyal medyadan ifşa etti. Üniversitede akademisyen olan Cahit Üstün’ün kız öğrencilerine Instagram’dan kaybolan mesajlarla ‘Bikinili fotoğrafın var mı?’ gibi mesajlar attığı ve bazı öğrencileri taciz ettiği iddia edildi. Cahit Üstün tarafından gönderilen Instagram mesajları sosyal medyada ifşa olunca soruşturma başlatıldı.
İstinye Üniversitesi’nde akademisyen olan Cahit Üstün’ün kız öğrencilere taciz içerikli mesajlar attığı iddia edildi.
Öğrenciler sosyal medyadaki dayanışma hesaplarından açıklama yaptı:
