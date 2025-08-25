onedio
Market Çalışanı Görüntüleri İfşa Etti: Alışverişe Gelen Kadın Marketin Ortasına Tuvaletini Yaptı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.08.2025 - 08:28

Dönem dönem sosyal medyada yayılan 'markette tuvaletini yaptı' ya da 'hastanenin ortasında tuvaletini yaptı' gibi videolar karşımıza çıkar. Bu kez bir zincir marketten güvenlik kamerası görüntüsü geldi. Markete gelen bir kadın etrafta kimsenin olmadığını görünce eteğini sıyırıp büyük tuvaletini yaptı. Güvenlik kamerası görüntüleri ise 'Yerden bir bok temizlemediğim kalmıştı o da oldu' notuyla paylaşıldı.

İşte markette yaşanan mide bulandıran olay:

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

