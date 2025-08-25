Market Çalışanı Görüntüleri İfşa Etti: Alışverişe Gelen Kadın Marketin Ortasına Tuvaletini Yaptı

Dönem dönem sosyal medyada yayılan 'markette tuvaletini yaptı' ya da 'hastanenin ortasında tuvaletini yaptı' gibi videolar karşımıza çıkar. Bu kez bir zincir marketten güvenlik kamerası görüntüsü geldi. Markete gelen bir kadın etrafta kimsenin olmadığını görünce eteğini sıyırıp büyük tuvaletini yaptı. Güvenlik kamerası görüntüleri ise 'Yerden bir bok temizlemediğim kalmıştı o da oldu' notuyla paylaşıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte markette yaşanan mide bulandıran olay:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın