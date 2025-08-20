Pazar Denetimiyle Gündem Olan Belediye Başkanı Hakan Bahadır Bu Kez Market Denetiminde
Geçtiğimiz günlerde pazarda denetim yapan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın videosu gündem olmuştu. Pazar esnafıyla konuşma şekli ve alış ve satış fiyatları üzerinden yaşadığı tartışma dikkat çekmiş ve sosyal medya ikiye bölünmüştü.
Hakan Bahadır bu kez zincir marketlerden birinde denetim yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın pazar esnafıyla yaşadığı diyalog halen gündemde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hakan Bahadır'ın market denetimindeki diyalogları kameralara yansıdı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın