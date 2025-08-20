onedio
Pazar Denetimiyle Gündem Olan Belediye Başkanı Hakan Bahadır Bu Kez Market Denetiminde

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.08.2025 - 23:39

Geçtiğimiz günlerde pazarda denetim yapan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın videosu gündem olmuştu. Pazar esnafıyla konuşma şekli ve alış ve satış fiyatları üzerinden yaşadığı tartışma dikkat çekmiş ve sosyal medya ikiye bölünmüştü. 

Hakan Bahadır bu kez zincir marketlerden birinde denetim yaptı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın pazar esnafıyla yaşadığı diyalog halen gündemde.

Hakan Bahadır, bir pazar esnafını 'yanına çağırarak' domatesin alış fiyatını sormuştu.

Başkan Bahadır, “Bunun (domatesin) alış faturasını alayım, çıkarın faturasını” dedi. Faturada domatesin alış fiyatının 20 lira olduğunu görünce, “20 liraya aldığını 50 liraya satılır mı ya?” diyerek pazarcıya tepki göstermişti.

Pazarcı ise, “Bir sürü çürük çıkıyor, 32 liraya geliyor” yanıtını verince bu açıklamayı beğenmeyen Başkan Bahadır, “Çürük çıkacak tabii, o işin doğasında var” diyerek pazarcıyı fiyatları indirmesi konusunda yeniden uyarmıştı. 

Üslubu ve alış satış fiyatları üzerinden yaptığı yorum eleştirilen Hakan Bahadır bu kez zincir marketlerden birine girdi. 'Üç harfli mağazaları denetleyemiyorsun' diye bir eleştiri aldığını söyleyen Bahadır bu kez bir çalışanla diyaloğa girdi. 

Baktığı ürününü alış fiyatını öğrenmek isteyen Hakan Bahadır, olumsuz yanıt alınca alış faturalarının artık mağazalarda olması gerektiğini söyledi.

Hakan Bahadır'ın market denetimindeki diyalogları kameralara yansıdı:

