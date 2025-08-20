Kadıköy'de 4382 Gün Sonra Fenerbahçe - Benfica Maçında Şampiyonlar Ligi Müziği Çaldı
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi Play Off turunda Benfica ile karşı karşıya geliyor. İki ayaklı turun ilk maçı Kadıköy'de oynanıyor. Yıllardır Şampiyonlar Ligi'ndeki şanssızlığını kırmak isteyen Fenerbahçe, Play Off turuna kalarak gruplara bir adım daha yaklaştı.
Statü gereği bu turda çalan Şampiyonlar Ligi müziği ise 12 yıl sonra bir ilki yaşattı Fenerbahçelilere...
Kadıköy'de Fenerbahçe için tarihi günlerden biri daha yaşanıyor...
Stadyumda Şampiyonlar Ligi müziğinin çaldığı anlar...
