Kadıköy'de 4382 Gün Sonra Fenerbahçe - Benfica Maçında Şampiyonlar Ligi Müziği Çaldı

Şampiyonlar Ligi gruplarına bir adım ötede olan Fenerbahçe'nin Play Off turundaki rakibi Benfica oldu.

Benfica ile iki ayaklı maçların ilki Kadıköy'de oynanıyor. Chobani Stadyumu'nda statü gereği bu gece çalan Şampiyonlar Ligi müziği Fenerbahçe'ye 12 yıl sonra bir ilki yaşattı.

4382 gün sonra stadyumda çalan Şampiyonlar Ligi müziği stadyumda büyük coşkuya neden oldu.

Fenerbahçe bu maçta alacağı avantajlı skorla Portekiz'e gidip özlenen grup aşamasına da geçmek istiyor.