Kadıköy'de 4382 Gün Sonra Fenerbahçe - Benfica Maçında Şampiyonlar Ligi Müziği Çaldı

Kadıköy'de 4382 Gün Sonra Fenerbahçe - Benfica Maçında Şampiyonlar Ligi Müziği Çaldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.08.2025 - 22:19

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi Play Off turunda Benfica ile karşı karşıya geliyor. İki ayaklı turun ilk maçı Kadıköy'de oynanıyor. Yıllardır Şampiyonlar Ligi'ndeki şanssızlığını kırmak isteyen Fenerbahçe, Play Off turuna kalarak gruplara bir adım daha yaklaştı.

Statü gereği bu turda çalan Şampiyonlar Ligi müziği ise 12 yıl sonra bir ilki yaşattı Fenerbahçelilere...

Kadıköy'de Fenerbahçe için tarihi günlerden biri daha yaşanıyor...

Kadıköy'de Fenerbahçe için tarihi günlerden biri daha yaşanıyor...

Şampiyonlar Ligi gruplarına bir adım ötede olan Fenerbahçe'nin Play Off turundaki rakibi Benfica oldu. 

Benfica ile iki ayaklı maçların ilki Kadıköy'de oynanıyor. Chobani Stadyumu'nda statü gereği bu gece çalan Şampiyonlar Ligi müziği Fenerbahçe'ye 12 yıl sonra bir ilki yaşattı. 

4382 gün sonra stadyumda çalan Şampiyonlar Ligi müziği stadyumda büyük coşkuya neden oldu. 

Fenerbahçe bu maçta alacağı avantajlı skorla Portekiz'e gidip özlenen grup aşamasına da geçmek istiyor.

Stadyumda Şampiyonlar Ligi müziğinin çaldığı anlar...

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
ayzin_

Ulan stat ismi ATATÜRK olmalıydı 🤦‍♀️

Roomeo

Gelin Seyrantepe ye bol bol dinlersiniz 😃

Mert Göçer

şo çobani yazısıma bir türlü alışamadım