Televizyon Dünyasının Ünlü İsimleri Fenerbahçe-Benfica Maçı İçin Bir Araya Geldi

Bu gece Fenerbahçe, Kadıköy'de Benfica ile kritik bir maça çıkıyor. Şampiyonlar Ligi Play Off turunda kulüp tarihi için önemli maçlardan birine çıkacak olan Fenerbahçe kapalı gişe oynayacak.

Sarı lacivertlileri taraftarının yalnız bırakmayacağı maçta 'fanatik' ünlü taraftarları da hazır olacak. Maç önünde Barış Arduç, Doğukan Güngör, Kubilay Aka, Ferit Kaya ve Atakan Özkaya birlikte maçı beklerken bir video paylaştı.