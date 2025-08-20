onedio
Televizyon Dünyasının Ünlü İsimleri Fenerbahçe-Benfica Maçı İçin Bir Araya Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.08.2025 - 20:46

Bu gece Fenerbahçe, Kadıköy'de Benfica ile kritik bir maça çıkıyor. Şampiyonlar Ligi Play Off turunda kulüp tarihi için önemli maçlardan birine çıkacak olan Fenerbahçe kapalı gişe oynayacak. 

Sarı lacivertlileri taraftarının yalnız bırakmayacağı maçta 'fanatik' ünlü taraftarları da hazır olacak. Maç önünde Barış Arduç, Doğukan Güngör, Kubilay Aka, Ferit Kaya ve Atakan Özkaya birlikte maçı beklerken bir video paylaştı.

Fenerbahçe, Benfica ile oynayacağı maçta kapalı gişe oynayacak.

Uzun zamandır Şampiyonlar Ligi hasreti çeken Fenerbahçe, belki de iki maç sonra bu özlemini dindirecek. Benfica ile iki maça çıkacak olan Fenerbahçe ilk maçı Kadıköy'de oynayacak. 

Kapalı gişe olacak maçta taraftarı da Fenerbahçe'yi yalnız bırakmayacak. 

Televizyon ve sinema dünyasının ünlü isimleri de bu maçta takımlarını yalnız bırakmayarak erken de stadyum çevresindeki yerlerini aldılar. 

Barış Arduç, Doğukan Güngör, Kubilay Aka, Ferit Kaya ve Atakan Özkaya maç öncesi bir mekanda bir araya geldikleri ve maçı saatini bekledikleri bir video paylaştılar.

Ünlü isimlerin maç saatini beklerken paylaştıkları video ⬇️

