Kenan Yıldız, İmzasını Dövme Yaptıracak Taraftarı "Günah" Diyerek Engelledi
Milli takımımızın önemli yıldızlarından ve geleceğine damga vurmasını beklediğimiz isimlerinden biri şüphesiz Kenan Yıldız.
Kenan, Juventus'ta 10 numarayı alarak nasıl bir potansiyeli olduğunu da tüm dünyada gösterdi. Yeteneği ile Juventus taraftarını da kendine hayran bırakan Kenan'ın bir taraftarla arasında geçen diyalog ise sosyal medyada günün dikkat çeken videolarından biri oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hem milli takım hem de Juventus'un çok şey beklediği Kenan, taraftarın da sevgilisi olmuş durumda.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Muhafazakar topçu gençlerimizin zinadan alkole yemediği halt yok ama dövme gibi ufak tefek durumlara çok dikkat edip hemen günahı sevabı düşünür, duyarını ek... Devamını Gör
kral
ne niyetle sebeple olursun olsun engellemiş böyle saçma hareket yapmaktan deniz baykal zihniyetliler farklı anlayabilir ama