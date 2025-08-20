onedio
Kenan Yıldız, İmzasını Dövme Yaptıracak Taraftarı "Günah" Diyerek Engelledi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.08.2025 - 17:45

Milli takımımızın önemli yıldızlarından ve geleceğine damga vurmasını beklediğimiz isimlerinden biri şüphesiz Kenan Yıldız. 

Kenan, Juventus'ta 10 numarayı alarak nasıl bir potansiyeli olduğunu da tüm dünyada gösterdi. Yeteneği ile Juventus taraftarını da kendine hayran bırakan Kenan'ın bir taraftarla arasında geçen diyalog ise sosyal medyada günün dikkat çeken videolarından biri oldu.

Hem milli takım hem de Juventus'un çok şey beklediği Kenan, taraftarın da sevgilisi olmuş durumda.

Juventus'ın 'satılmazlar' listesindeki isim Kenan Yıldız, Torino'da taraftarın da sevgilisi oldu. Taraftarın kendisinden çok şey beklediği Kenan performansı ve karakteriyle fark yaratmış durumda. 

Milli takımda da Arda Güler ile gelecek adına bizi ümitlendiren Kenan'ın imzasını dövme yaptırmak isteyen taraftarla yaşadığı diyalog ise hayli ilginçti. 

Kenan Yıldız, kesinlikle bunu onaylamadığını söyleyerek 'Dövme yaptırma, günah. Günahı bana yazılır.' cevabını verdi.

Sümeyra Özener

Muhafazakar topçu gençlerimizin zinadan alkole yemediği halt yok ama dövme gibi ufak tefek durumlara çok dikkat edip hemen günahı sevabı düşünür, duyarını ek... Devamını Gör

Emre Keskin

kral

futboltopu20

ne niyetle sebeple olursun olsun engellemiş böyle saçma hareket yapmaktan deniz baykal zihniyetliler farklı anlayabilir ama