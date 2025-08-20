onedio
Türkiye’de Şike Skandalı: 2 Kulüp, Başkan ve 18 Futbolcu Şike Suçlamasıyla PFKD’ya Sevk Edildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.08.2025 - 15:34

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, 2023-2024 sezonunda 28 Nisan 2024 tarihinde oynanan tartışmalı Ankaraspor-Nazillispor maçı ile ilgili şike soruşturmasını tamamladığı duyuruldu. İki kulüp ile birlikte, başkanlar, idareciler, kulübün antrenörleri, masörleri ve o maçta kadroda yer alan 21 futbolcunun 18'i şike suçlamalarıyla PFDK’ya sevk edildi.

İki takıma da 1 puanın yettiği Ankaraspor ile Nazillispor karşılaşmasında hiçbir şut atılmaması gündem olmuş ve Zonguldak Kömürspor şike iddiasıyla TFF’ye başvurmuştu.

Türkiye 2. Ligi’nde iki 2 sezon önce oynanan Ankaraspor ile Nazillispor arasında karşılaşma hiçbir şutun atılmaması ile gündem olmuştu.

Kendisi için sezonun son maçına çıkan Nazillispor'a ligde kalmak, Ankaraspor'a da Play-Off'u garantilemek için 1'er puan yeterken, karşılaşmada 90 dakika boyunca hiç şut atılmaması dikkat çekmişti.

Nazilli o puanla ligde kalırken, sezon sonunda rakibinin 1 puan gerisinde küme düşen Zonguldak Kömürspor şike yapıldığı gerekçesiyle şikayetçi olmuştu.

Şike iddiaları üzerine basın toplantısı düzenleyen Nazillispor Başkanı Şahin Kaya, 'Bizim şike yapacak paramız yok. Biz paramız olmadığından transfer bile yapamadık. Bu nasıl bir suçlama bir türlü anlam veremiyoruz' diyerek, Zonguldak Kömürspor'un rakiplere ve hakemlere teşvik primleri gönderdiğini ileri sürmüştü. 

Futbol Federasyonu, şike iddialarını etik kurula sevk etmişti. O sezon ligde kalan Nazillispor, geçen yıl ise 3'üncü Lig'e düştü.

TFF’nin soruşturması tamamladı, şike iddiası ile PFDK sevkleri yapıldı.

Ankaraspor ile Nazillispor kulüp olarak PFDK’ya sevk edilirken, Nazillispor’un başkanı Şahin Kaya hem 56'ncı maddeden hem de muhtelif tarihlerde futbol müsabakalarına ilişkin bahis oynaması nedeniyle 57'nci maddeden tedbirli olarak PFDK'lık oldu. 

Kulüp idarecisi İbrahim Kırdemir, Alican Çakmak, Serdar Ateş, Ali Kırca 56'ncı maddeden sevk edildi. Dönemin teknik direktörü Gürhan Sönmez, antrenörler Abdurrezzak Murat Türkar, Halit Egesoy yine 56'ncı maddeden PFDK'ya verildi.

Nazillispor'un o maçtaki kadrosundan 3'ü hariç hepsi de aynı suçlardan PFDK'lık oldu. Bazı futbolcular hem müsabaka sonucunu etkileyen şike yapmak hem de o maça ve muhtelif tarihlerde yasa dışı bahis oynamaları nedeniyle kurula sevk edildi.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
U Efekent

iyip'ten akp'ye geçen dönek belediye başkanı, kulübü bu barzo kılıklıya satmıştı. sonra nazilli eksi puanlı takımlara döndü. her haltı yiyebilirler inanırım.

Bozkurt

Yani 50 bin TL'lik bilet fiyatlarını soruşturma. Git şu iki takım için vakit harca. İlginç.

futboltopu20

😝😅😛😂😆😃😄😆😜🤣🤪😀😁😝