Türkiye’de Şike Skandalı: 2 Kulüp, Başkan ve 18 Futbolcu Şike Suçlamasıyla PFKD’ya Sevk Edildi
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, 2023-2024 sezonunda 28 Nisan 2024 tarihinde oynanan tartışmalı Ankaraspor-Nazillispor maçı ile ilgili şike soruşturmasını tamamladığı duyuruldu. İki kulüp ile birlikte, başkanlar, idareciler, kulübün antrenörleri, masörleri ve o maçta kadroda yer alan 21 futbolcunun 18'i şike suçlamalarıyla PFDK’ya sevk edildi.
İki takıma da 1 puanın yettiği Ankaraspor ile Nazillispor karşılaşmasında hiçbir şut atılmaması gündem olmuş ve Zonguldak Kömürspor şike iddiasıyla TFF’ye başvurmuştu.
Türkiye 2. Ligi’nde iki 2 sezon önce oynanan Ankaraspor ile Nazillispor arasında karşılaşma hiçbir şutun atılmaması ile gündem olmuştu.
TFF’nin soruşturması tamamladı, şike iddiası ile PFDK sevkleri yapıldı.
iyip'ten akp'ye geçen dönek belediye başkanı, kulübü bu barzo kılıklıya satmıştı. sonra nazilli eksi puanlı takımlara döndü. her haltı yiyebilirler inanırım.
Yani 50 bin TL'lik bilet fiyatlarını soruşturma. Git şu iki takım için vakit harca. İlginç.
😝😅😛😂😆😃😄😆😜🤣🤪😀😁😝