Türkiye’de Şike Skandalı: 2 Kulüp, Başkan ve 18 Futbolcu Şike Suçlamasıyla PFKD’ya Sevk Edildi

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, 2023-2024 sezonunda 28 Nisan 2024 tarihinde oynanan tartışmalı Ankaraspor-Nazillispor maçı ile ilgili şike soruşturmasını tamamladığı duyuruldu. İki kulüp ile birlikte, başkanlar, idareciler, kulübün antrenörleri, masörleri ve o maçta kadroda yer alan 21 futbolcunun 18'i şike suçlamalarıyla PFDK’ya sevk edildi.

İki takıma da 1 puanın yettiği Ankaraspor ile Nazillispor karşılaşmasında hiçbir şut atılmaması gündem olmuş ve Zonguldak Kömürspor şike iddiasıyla TFF’ye başvurmuştu.