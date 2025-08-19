onedio
Fenerbahçe Benfica Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Fenerbahçe Benfica Hangi Kanalda?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
19.08.2025 - 09:23

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda Benfica ile karşı karşıya gelecek. Play-off turları, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası olarak biliniyor. Sarı-lacivertli takımın taraftarları Benfica maçını büyük bir heyecanla bekliyor. 

Peki Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe Benfica maçı şifresiz kanalda mı?

Fenerbahçe - Benfica Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Fenerbahçe Benfica maçı 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de oynanacak. Fenerbahçe, Benfica'yı Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde ağırlayacak. 

İki takım, Alman hakem Daniel Siebert hakemliğinde karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmaların rövanşları ise 26-27 Ağustos'ta yapılacak.

Fenerbahçe - Benfica Hangi Kanalda Yayınlanacak, Şifresiz mi?

Fenerbahçe - Benfica maçı TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Fenerbahçe maçı TRT 1 ekranlarında naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Sarı lacivertli takımın taraftarları TRT 1 ekranlarından maçı takip edebilecek.

TRT 1, televizyonlardan ve internet yayını üzerinden takip edilebilir. TRT 1'i canlı izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz:

TRT 1 Canlı İzle

Fenerbahçe - Benfica Maçı Biletleri

Önemli maçın biletleri aşağıdaki tarihlerde satışta olacak: 

  • 18 Ağustos Pazartesi 12.00 itibarıyla: Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelere (1 Adet Bilet)

  • 18 Ağustos Pazartesi saat 19.00 itibarıyla:  Fenerbahçe Kart sahiplerine (1 Adet Bilet)

  • 19 Ağustos Salı saat 11.00 itibarıyla: Genel Satış

Play-off Turu Maç Programları

19 Ağustos Salı:

Ferencvaros (Macaristan) - Karabağ (Azerbaycan)

Kızılyıldız (Sırbistan) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

Rangers (İskoçya) - Club Brugge (Belçika)

20 Ağustos Çarşamba:

Bodo/Glimt (Norveç) - Sturm Graz (Avusturya)

Celtic (İskoçya) - Kairat (Kazakistan)

Basel (İsviçre) - Kopenhag (Danimarka)

Fenerbahçe - Benfica (Portekiz)

