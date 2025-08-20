onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Arjantinli Gazeteci Paylaştı: "Mauro Icardi Galatasaray Taraftarına Kafa Attı" İddiası

Arjantinli Gazeteci Paylaştı: "Mauro Icardi Galatasaray Taraftarına Kafa Attı" İddiası

Mauro Icardi
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.08.2025 - 10:54

Arjantinli gazeteci Juan Etchegoyen’in sosyal medya hesabından paylaştığı Mauro Icardi videosu gündem oldu. Etchegoyen, Icardi’nin Galatasaraylı taraftara kafa attığını iddia etti.

Bir sosyal medya kullancısı ise olayın olduğu gün olay yerinde olduğunu ve Icardi’nin çocuğunun ayağına basıp yere düşürdükleri için taraftarlara sinirlendiğini ancak kafa atma olayının yaşanmadığını söyledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Galatasaray’ın dünyaca ünlü golcüsü Mauro Icardi ile ilgili paylaşılan bir video sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray’ın dünyaca ünlü golcüsü Mauro Icardi ile ilgili paylaşılan bir video sosyal medyada gündem oldu.

Arjantinli gazeteci Juan Etchegoyen, Icardi’nin ailesini rahatsız eden bir Galatasaray taraftarı ile tartıştığını ve Galatasaraylı taraftara kafa attığını iddia etti.

Arjantinli gazetecinin Icardi paylaşımı 👇

“atavratpitbull” isimli sosyal medya hesabı ise olayın başka türlü yaşandığını iddia etti. 👇

“atavratpitbull” isimli sosyal medya hesabı ise olayın başka türlü yaşandığını iddia etti. 👇
twitter.com

'Neden yalan haber yapıyorsun o an ben de oradaydım. Taraftar İcardi ile fotoğraf çektirmek için çocuğunu yere düşürdü ve ayağına bastı, çocuğu da orada ağladı. Kafa atma olayı yok sadece karşı tarafı korkutma amaçlı refleks yaptı.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
3
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın