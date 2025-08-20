Arjantinli Gazeteci Paylaştı: "Mauro Icardi Galatasaray Taraftarına Kafa Attı" İddiası
Arjantinli gazeteci Juan Etchegoyen’in sosyal medya hesabından paylaştığı Mauro Icardi videosu gündem oldu. Etchegoyen, Icardi’nin Galatasaraylı taraftara kafa attığını iddia etti.
Bir sosyal medya kullancısı ise olayın olduğu gün olay yerinde olduğunu ve Icardi’nin çocuğunun ayağına basıp yere düşürdükleri için taraftarlara sinirlendiğini ancak kafa atma olayının yaşanmadığını söyledi.
Galatasaray’ın dünyaca ünlü golcüsü Mauro Icardi ile ilgili paylaşılan bir video sosyal medyada gündem oldu.
Arjantinli gazetecinin Icardi paylaşımı 👇
“atavratpitbull” isimli sosyal medya hesabı ise olayın başka türlü yaşandığını iddia etti. 👇
