İfşası Çıkan Icardi Hakkında Eski Takım Arkadaşından Olay İtiraf: "Gözümün Önünde Öldürdü, Pişirip Yedi"

Sarı kırmızılı takımın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, özel hayatıyla magazin gündeminin sevdiği isimlerden. Wanda Nara ile küfürlerin havada uçuştuğu boşanma davasının ardından China Suarez ile dolu dizgin bir aşka yelken açan Icardi, tam 'Her şey yoluna girdi' derken bu kez ifşayla gündem oldu. Natasha Rey isimli bir kadın Icardi'ye ait olduğunu ileri sürdüğü bir cinsel organ videosunu paylaştı. Icardi ise kadının kendisine attığı çıplak fotoğrafları ifşa etti. Icardi'ye ait olduğu iddia edilen video geçen haftalarda sosyal medyanın bir numaralı gündem olmuştu. Icardi ise ifşa videosuna dair bir açıklama yapmış ve şunları demişti:

'Bu muymuş benim sözde 'sevgilim' ya da mesaj attığım kişi? Çok garip... Çünkü mesajlarını asla kabul etmedim ve bana çıplak videolarını bedavaya yolladı. Uydurmayı bırakın, yalan söylemeyi bırakın, benim adımı kullanarak prim kasmaya ya da sevgilimi lekemeleye çalışmayı da bırakın. Her zaman olduğu gibi elimde kanıtlar var. Ekran kaydını paylaşırdım ama Instagram, çıplak ifşasından dolayı hesabımı kapatır.'