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İfşası Çıkan Icardi Hakkında Eski Takım Arkadaşından Olay İtiraf: "Gözümün Önünde Öldürdü, Pişirip Yedi"

İfşası Çıkan Icardi Hakkında Eski Takım Arkadaşından Olay İtiraf: "Gözümün Önünde Öldürdü, Pişirip Yedi"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.08.2025 - 10:44

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, hem futboluyla hem de özel hayatıyla ilgili odağı. Wanda Nara ile olaylı evliliği ve boşanmasının ardından yeni aşka yelken açan Icardi, geçen haftalarda ifşa kabusu yaşamıştı. Bir sosyal medya fenomeni Icardi’nin cinsel organının göründüğü bir videoyu ifşa etmiş; yaşananlar hem Türkiye hem de Arjantin’de bir numaralı gündem olmuştu. Şimdi ise Icardi’nin eski takım arkadaşı Sergi Gomez’den olay itiraf geldi. Gomez, Icardi ile olan bir anısını anlattı. 

Kaynak

Kaynak

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Geçtiğimiz haftalarda en çok konuştuğumuz konulardan biri de Icardi'nin ifşası olmuştu.

Geçtiğimiz haftalarda en çok konuştuğumuz konulardan biri de Icardi'nin ifşası olmuştu.

Sarı kırmızılı takımın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, özel hayatıyla magazin gündeminin sevdiği isimlerden. Wanda Nara ile küfürlerin havada uçuştuğu boşanma davasının ardından China Suarez ile dolu dizgin bir aşka yelken açan Icardi, tam 'Her şey yoluna girdi' derken bu kez ifşayla gündem oldu. Natasha Rey isimli bir kadın Icardi'ye ait olduğunu ileri sürdüğü bir cinsel organ videosunu paylaştı. Icardi ise kadının kendisine attığı çıplak fotoğrafları ifşa etti. Icardi'ye ait olduğu iddia edilen video geçen haftalarda sosyal medyanın bir numaralı gündem olmuştu. Icardi ise ifşa videosuna dair bir açıklama yapmış ve şunları demişti:

'Bu muymuş benim sözde 'sevgilim' ya da mesaj attığım kişi? Çok garip... Çünkü mesajlarını asla kabul etmedim ve bana çıplak videolarını bedavaya yolladı. Uydurmayı bırakın, yalan söylemeyi bırakın, benim adımı kullanarak prim kasmaya ya da sevgilimi lekemeleye çalışmayı da bırakın. Her zaman olduğu gibi elimde kanıtlar var. Ekran kaydını paylaşırdım ama Instagram, çıplak ifşasından dolayı hesabımı kapatır.'

Detaylar için👇🏻

Bu kez Icardi hakkında çok konuşulacak itiraf, eski takım arkadaşı Sergi Gomez'den geldi.

Bu kez Icardi hakkında çok konuşulacak itiraf, eski takım arkadaşı Sergi Gomez'den geldi.

Barselona'nın ünlü altyapısı La Masia'da forma giyen Icardi ile birlikte forma giyen Sergi Gomez, Arjantinli golcuyla ilgili bir anısını anlattı. 

Post United'a konuşan Gomez, şunları söyledi:

“Üç ya da dört sezon boyunca takım arkadaşıydık. Bir gün bana ‘Sergi, hadi yandaki parka gidelim’ dedi. 

Bir gün önce kestiği ve üzerine lastik bağladığı Y şeklinde bir tahta parçası taşıyordu. Ev yapımı bir sapan yapmıştı. Parka gittik ve çok uzun bir çam ağacını işaret ederek, 'Yukarıyı görüyor musun?' dedi. Çam kozalaklarını gördüm ama ısrarla, 'Hayır, daha yukarıda,' dedi. Ve zar zor görülebilen bir güvercin vardı.

Bir taş kaptı, lastik bandı gerdi ve... pat! Güvercini 20-30 metre yükseklikten yere indirdi. La Masía'ya geri döndük, tüylerini yoldu, içinden bir tel geçirdi, ateş yaktı ve önümde yedi. 'Böyle başlarsak beni neler bekliyor?' diye düşündüğümü hatırlıyorum. Ama Mauro'ya karşı büyük bir sevgim var.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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