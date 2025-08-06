İfşası Çıkan Icardi Hakkında Eski Takım Arkadaşından Olay İtiraf: "Gözümün Önünde Öldürdü, Pişirip Yedi"
Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, hem futboluyla hem de özel hayatıyla ilgili odağı. Wanda Nara ile olaylı evliliği ve boşanmasının ardından yeni aşka yelken açan Icardi, geçen haftalarda ifşa kabusu yaşamıştı. Bir sosyal medya fenomeni Icardi’nin cinsel organının göründüğü bir videoyu ifşa etmiş; yaşananlar hem Türkiye hem de Arjantin’de bir numaralı gündem olmuştu. Şimdi ise Icardi’nin eski takım arkadaşı Sergi Gomez’den olay itiraf geldi. Gomez, Icardi ile olan bir anısını anlattı.
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Geçtiğimiz haftalarda en çok konuştuğumuz konulardan biri de Icardi'nin ifşası olmuştu.
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Bu kez Icardi hakkında çok konuşulacak itiraf, eski takım arkadaşı Sergi Gomez'den geldi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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