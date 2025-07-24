Icardi İfşa Videosu Nedir? Icardi Neden Gündem Oldu?

Özel hayatıyla magazinin en sevdiği ismi haline gelen Icardi, şimdi fena köşeye sıkıştı. Icardi'nin China Suarez'i Natasha Rey isimli sosyal medya fenomeni ile aldattığı iddiaları gündeme geldi.

Icardi İfşa Videosu Nedir?

Natasha Rey, Icardi'ye ait olduğu iddia edilen cinsel organ videosunu ifşa etti. Bu görüntüler X'te gündem oldu. İfşa videosu Türkiye'de binlerce yorum aldı, en çok araştılan konu arasına girdi.

Icardi, aynı zamanda Wanda Nara ile yakın arkadaş olduğu bilinen Natasha Rey'in kendisine yarı çıplak fotoğraf attığını Instagram hesabından ifşa etti.

Icardi, bu fotoğrafı şu sözlerle paylaştı:

'Bu muymuş benim sözde 'sevgilim' ya da mesaj attığım kişi? Çok garip... Çünkü mesajlarını asla kabul etmedim ve bana çıplak videolarını bedavaya yolladı. Uydurmayı bırakın, yalan söylemeyi bırakın, benim adımı kullanarak prim kasmaya ya da sevgilimi lekemeleye çalışmayı da bırakın. Her zaman olduğu gibi elimde kanıtlar var. Ekran kaydını paylaşırdım ama Instagram, çıplak ifşasından dolayı hesabımı kapatır.

Öpücükler, benimle oyun oynamayın, buraları yakarım!'