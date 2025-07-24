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Icardi İfşa Videosu Nedir? Icardi Neden Gündem Oldu?

Icardi İfşa Videosu Nedir? Icardi Neden Gündem Oldu?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.07.2025 - 15:37

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, başarılı futbol kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündemde. Bu kez favori golcü fena köşeye sıkıştı. Sosyal medya platformu X'in bugün tek gündemi Icardi oldu. Icardi'ye ait olduğu bir ifşa videosu binlerce yorum aldı. Bu görüntülerin ardından internette en çok araştırılan konu başlıklarından biri 'Icardi ifşa' oldu. Peki, Icardi İfşa Videosu Nedir? Icardi Neden Gündem Oldu?

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Mauro Icardi Kimdir?

Mauro Icardi Kimdir?

Mauro Icardi'yi tanımayananız yoktur. Galatasaray'ın yıldızı Arjantinli Icardi, attığı gollerle sarı kırmızılı taraftarın gönlüne taht kurdu. Başarılı futbolu, Galatasaray'a bağlılığı ve sempatik tavırlarıyla Icardi o kadar sevildi ki 'Aşkın olayım şarkısı' kendisine armağan edildi. 

Icardi, başarılı futbol kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündemde. Wanda Nara ile bir barış bir küs olaylı evliliği magazin gündeminin dilinden düşmezken şimdiler de China Suarez isimli aktristle dolu dizgin bir aşk yaşamasıyla gündemde.

Mauro Emanuel Icardi Rivero, 19 Şubat 1993 yılında Arjantin’de dünyaya geldi. Süper Lig takımlarında Galatasaray’da forma giyen Icardi,  profesyonel kariyerine 2011'de Serie A kulübü Sampdoria'da başladı.

Buradaki etkileyici performansı onun Inter Milan'a transfer olmasını sağladı. 2015'te henüz 22 yaşındayken Inter'in kaptanlığına seçildi. Icardi, 2019'da Paris Saint-Germain'e bir yıllığına kiralandı.

Ertesi sezon PSG oyuncuyu Inter Milan'dan 50 milyon euroya satın alarak kadrosuna kattı.

7 Eylül 2022 tarihinde Galatasaray, profesyonel futbolcu ve kulübü ile geçici transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu.i. Ertesi gün açıklanan anlaşmaya göre, Icardi'nin 2022-2023 sezonunda kiralık olarak Galatasaray forması giyeceği açıklandı.

Icardi İfşa Videosu Nedir? Icardi Neden Gündem Oldu?

Icardi İfşa Videosu Nedir? Icardi Neden Gündem Oldu?

Özel hayatıyla magazinin en sevdiği ismi haline gelen Icardi, şimdi fena köşeye sıkıştı. Icardi'nin China Suarez'i Natasha Rey isimli sosyal medya fenomeni ile aldattığı iddiaları gündeme geldi. 

Icardi İfşa Videosu Nedir?

Natasha Rey, Icardi'ye ait olduğu iddia edilen cinsel organ videosunu ifşa etti. Bu görüntüler X'te gündem oldu. İfşa videosu Türkiye'de binlerce yorum aldı, en çok araştılan konu arasına girdi.

Icardi, aynı zamanda Wanda Nara ile yakın arkadaş olduğu bilinen Natasha Rey'in kendisine yarı çıplak fotoğraf attığını Instagram hesabından ifşa etti. 

Icardi, bu fotoğrafı şu sözlerle paylaştı:

'Bu muymuş benim sözde 'sevgilim' ya da mesaj attığım kişi? Çok garip... Çünkü mesajlarını asla kabul etmedim ve bana çıplak videolarını bedavaya yolladı. Uydurmayı bırakın, yalan söylemeyi bırakın, benim adımı kullanarak prim kasmaya ya da sevgilimi lekemeleye çalışmayı da bırakın. Her zaman olduğu gibi elimde kanıtlar var. Ekran kaydını paylaşırdım ama Instagram, çıplak ifşasından dolayı hesabımı kapatır. 

Öpücükler, benimle oyun oynamayın, buraları yakarım!'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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