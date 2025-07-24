Icardi İfşa Videosu Nedir? Icardi Neden Gündem Oldu?
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, başarılı futbol kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündemde. Bu kez favori golcü fena köşeye sıkıştı. Sosyal medya platformu X'in bugün tek gündemi Icardi oldu. Icardi'ye ait olduğu bir ifşa videosu binlerce yorum aldı. Bu görüntülerin ardından internette en çok araştırılan konu başlıklarından biri 'Icardi ifşa' oldu. Peki, Icardi İfşa Videosu Nedir? Icardi Neden Gündem Oldu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mauro Icardi Kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Icardi İfşa Videosu Nedir? Icardi Neden Gündem Oldu?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın