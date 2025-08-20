onedio
Ahmet Çakar'dan Gündem Olan Açıklama: “Bizleri Adam Falan Zannetmeyin”

Ahmet Çakar'dan Gündem Olan Açıklama: “Bizleri Adam Falan Zannetmeyin”

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.08.2025 - 10:05

Eski hakem ve ünlü futbol yorumcusu Ahmet Çakar’ın, NEO Spor isimli YouTube kanalında yaptığı açıklamalar gündem oldu. Ünlü şarkıcı Teoman’ın Orta Doğu’daki bir ülkeden konser teklifi aldığını ancak ‘Ben pazar günü çalışmıyorum’ diyerek reddettiği haberini yorumlayan Ahmet Çakar, “Türk halkına söylüyorum. Bizler dahil, sanatçılar dahil, futbolcular dahil, kulüp başkanları dahil, bazı ve birçok siyasetçi dahil adam falan değiliz. Bizler normal sade vatandaştan çok daha yavşağız. Çok daha sahtekarız.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: NEO Spor

Ahmet Çakar’ın sosyal medyada gündem olan açıklamaları 👇

zülkarneyn

kral ya... dürüst péževenk

Roomeo

Evet aynen öylesiniz 😅

futboltopu20

adam değil top adamısınız