Ahmet Çakar'dan Gündem Olan Açıklama: “Bizleri Adam Falan Zannetmeyin”

Eski hakem ve ünlü futbol yorumcusu Ahmet Çakar’ın, NEO Spor isimli YouTube kanalında yaptığı açıklamalar gündem oldu. Ünlü şarkıcı Teoman’ın Orta Doğu’daki bir ülkeden konser teklifi aldığını ancak ‘Ben pazar günü çalışmıyorum’ diyerek reddettiği haberini yorumlayan Ahmet Çakar, “Türk halkına söylüyorum. Bizler dahil, sanatçılar dahil, futbolcular dahil, kulüp başkanları dahil, bazı ve birçok siyasetçi dahil adam falan değiliz. Bizler normal sade vatandaştan çok daha yavşağız. Çok daha sahtekarız.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: NEO Spor