Güven Bana'da "37 Metreden Attığı Golle Hatırlanan Futbolcu" Sorusuna Hiç Düşünmeden Cevap Verdiler
Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana'nın dün akşamki konukları Ceyhun Fersoy ve Yılmaz Vural'dı. Yarışmada sorulan birbirinden zor sorulara 'Şampiyon Kulüpler Kupası'yla ilgili soru damga vurdu. Yarışmacılar, soruyu hiç düşünmeden doğru yanıtladı.
Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana'da dün akşam sorulan soru gündem oldu.
Ceyhun Fersoy ve Yılmaz Vural'ın konuk olduğu programda 50 Bin TL değerinde zor bir soru soruldu.
