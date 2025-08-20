onedio
Güven Bana'da "37 Metreden Attığı Golle Hatırlanan Futbolcu" Sorusuna Hiç Düşünmeden Cevap Verdiler

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
20.08.2025 - 09:07

Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana'nın dün akşamki konukları Ceyhun Fersoy ve Yılmaz Vural'dı. Yarışmada sorulan birbirinden zor sorulara 'Şampiyon Kulüpler Kupası'yla ilgili soru damga vurdu. Yarışmacılar, soruyu hiç düşünmeden doğru yanıtladı.

Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana'da dün akşam sorulan soru gündem oldu.

Ceyhun Fersoy ve Yılmaz Vural'ın konuk olduğu programda 50 Bin TL değerinde zor bir soru soruldu.

'Şampiyon Kulüpler Kupası Çeyrek Final'inde Monaco'ya 37 metreden attığı golle de hatırlanan 'Üç Büyükler'den birinde forma giymiş hangi yabancı futbolcudur?' sorusuna yarışmacılar hiç düşünmeden doğru cevap verdiler. Cevap, Cevad Prekazi'ydi.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
