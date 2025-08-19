onedio
Aynadaki Yabancı Dizisinde Simay Barlas'ın Estetiksiz Halini Canlandıracak Oyuncu Belli Oldu!

19.08.2025 - 22:44

atv’nin yeni dizisi ‘Aynadaki Yabancı’ seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. MF Yapım imzası ve Asena Bülbüloğlu’nun yapımcılığıyla hayata geçirilen projede kimliğini değiştirerek yeniden doğan bir annenin etkileyici hikâyesi ekrana taşınacak. Duygusal yoğunluğu ve sürükleyici senaryosuyla dikkat çeken yapımın yönetmenliğini Eda Teksöz üstleniyor. Dizide Simay Barlas'ın estetiksiz halini canlandıracak oyuncu da sonunda belli oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Asena Bülbüloğlu’nun yapımcılığını üstlendiği, MF Yapım imzası taşıyan ‘Aynadaki Yabancı’ dizisi çok yakında atv ekranları için sete çıkıyor.

Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün oturduğu projede, kızına kavuşabilmek için estetik operasyon geçirerek kimliğini değiştiren ve hayatına ‘Defne’ adıyla devam eden Azra’ya Simay Barlas hayat verecek.

Onur Tuna ve Caner Topçu'yla partner olan Simay Barlas'ın estetik ameliyat öncesindeki haline hangi oyuncunun hayat vereceği merak ediliyordu. Birsen Altuntaş'tan sonunda açıklama geldi.

Altuntaş'ın haberine göre Azra’nın ameliyat öncesi dönemini Sema Gültekin canlandıracak.

Gültekin’i son olarak geçtiğimiz sezon ‘Şakir Paşa Ailesi’ dizisinde, ailenin kızlarından Müjgan karakteriyle izlemiştik. Bakalım Sema Gültekin, Aynadaki Yabancı dizisinde nasıl bir performans sergileyecek?

