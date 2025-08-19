Aynadaki Yabancı Dizisinde Simay Barlas'ın Estetiksiz Halini Canlandıracak Oyuncu Belli Oldu!
atv’nin yeni dizisi ‘Aynadaki Yabancı’ seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. MF Yapım imzası ve Asena Bülbüloğlu’nun yapımcılığıyla hayata geçirilen projede kimliğini değiştirerek yeniden doğan bir annenin etkileyici hikâyesi ekrana taşınacak. Duygusal yoğunluğu ve sürükleyici senaryosuyla dikkat çeken yapımın yönetmenliğini Eda Teksöz üstleniyor. Dizide Simay Barlas'ın estetiksiz halini canlandıracak oyuncu da sonunda belli oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Asena Bülbüloğlu’nun yapımcılığını üstlendiği, MF Yapım imzası taşıyan ‘Aynadaki Yabancı’ dizisi çok yakında atv ekranları için sete çıkıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altuntaş'ın haberine göre Azra’nın ameliyat öncesi dönemini Sema Gültekin canlandıracak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın