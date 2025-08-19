onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
İşte Son Halleri! Alemin Kıralı'nın Oben ve Ayben'i Yıllar Sonra Bir Araya Geldi

İşte Son Halleri! Alemin Kıralı'nın Oben ve Ayben'i Yıllar Sonra Bir Araya Geldi

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.08.2025 - 18:37

Bir döneme damga vuran Alemin Kıralı dizisinde abla ve kardeşi canlandıran Elvin Levinler ile Birsu Demir yıllar sonra bir araya geldi. Oben ve Ayben ikilisinin şimdiki halleri sosyal medyada gündem oldu.

KAYNAK: birsudemirr/ TikTok

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

2011 yılında atv ekranlarında yayınlanan "Alemin Kıralı" dizisi o döneme damga vuran işlerin başında yer alıyor.

2011 yılında atv ekranlarında yayınlanan "Alemin Kıralı" dizisi o döneme damga vuran işlerin başında yer alıyor.

Şafak Sezer, Zeynep Gülmez, Oya Başar, Evrim Akın gibi isimlerin rol aldığı dizi ayrıca çocuk oyuncu kadrosuyla da öne çıkmıştı. Özellikle Oben karakterini canlandıran Birsu Demir'in yıllar içindeki değişimi sık sık sosyal medyanın gündemini meşgul ederken bu defa dizideki iki karakterin yıllar sonra bir araya gelmesi gündem oldu.

Oben ve Ayben kardeşleri canlandıran Birsu Demir ve Elvin Levinler, yıllar sonra bir araya geldi. Birsu Demir, o anları 'Alemin Kıralı'ndan bir paralel evrene: Oben ve Ayben yeniden bir arada' yazarak TikTok hesabından paylaştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın