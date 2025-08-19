İşte Son Halleri! Alemin Kıralı'nın Oben ve Ayben'i Yıllar Sonra Bir Araya Geldi
Bir döneme damga vuran Alemin Kıralı dizisinde abla ve kardeşi canlandıran Elvin Levinler ile Birsu Demir yıllar sonra bir araya geldi. Oben ve Ayben ikilisinin şimdiki halleri sosyal medyada gündem oldu.
KAYNAK: birsudemirr/ TikTok
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2011 yılında atv ekranlarında yayınlanan "Alemin Kıralı" dizisi o döneme damga vuran işlerin başında yer alıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın