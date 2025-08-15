onedio
Star TV'nin İddialı Dizisi "Çarpıntı"nın 2. Tanıtım Fragmanı Heyecan Yarattı

Esra Demirci
15.08.2025 - 22:48

Geri sayım başladı… Dramın en yoğun, duyguların en sarsıcı hâlini izleyiciyle buluşturmaya hazırlanan “Çarpıntı”, ikinci tanıtımıyla ekrana damgasını vurdu. Merak uyandıran hikâyesi, güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı sahneleriyle yeni sezona iddialı bir giriş yapacak olan dizi, yayınlanan son fragmanıyla heyecanı zirveye taşıdı.

Star TV’de izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, OGM Pictures imzalı “Çarpıntı”, ikinci tanıtımıyla merak dozunu iyice artırdı.

Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin’in oturduğu dizinin senaryosu; Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Mevsim Yenice’den oluşan güçlü bir ekip tarafından kaleme alındı.

Finale doğru tempoyu yükselten yeni tanıtımda, kızının ölümünden sonra Reyhan’ın yürek burkan çığlıkları izleyenleri derinden sarsıyor. Aslı’nın annesiyle yüzleşmesi gerilimi tırmandırırken, tanıtımın sonunda ikilinin birbirine sarılması ekran başındakilere duygu dolu anlar yaşatıyor.

Sibel Taşçıoğlu, Kerem Bürsin, Deniz Çakır, Lizge Cömert, Şerif Sezer, Pınar Çağlar Gençtürk, Ogün Kaptanoğlu, Okan Çabalar, Helin Elveren, Mehmet Fatih Obuz, Ceren Taşçı, Şevval Kaya, Asya Kasap, Gürberk Polat, Işıl Dayıoğlu ve Reşit Berker Enhoş gibi usta ve genç oyuncuları buluşturan “Çarpıntı”, çok yakında Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

İşte Çarpıntı'nın heyecan yaratan 2. tanıtım fragmanı:

