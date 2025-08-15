Star TV'nin İddialı Dizisi "Çarpıntı"nın 2. Tanıtım Fragmanı Heyecan Yarattı
Geri sayım başladı… Dramın en yoğun, duyguların en sarsıcı hâlini izleyiciyle buluşturmaya hazırlanan “Çarpıntı”, ikinci tanıtımıyla ekrana damgasını vurdu. Merak uyandıran hikâyesi, güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı sahneleriyle yeni sezona iddialı bir giriş yapacak olan dizi, yayınlanan son fragmanıyla heyecanı zirveye taşıdı.
Star TV’de izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, OGM Pictures imzalı “Çarpıntı”, ikinci tanıtımıyla merak dozunu iyice artırdı.
İşte Çarpıntı'nın heyecan yaratan 2. tanıtım fragmanı:
