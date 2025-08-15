onedio
Candan Erçetin ve Beyazıt Öztürk'ün Bir Döneme Damga Vuran Atışmasının Devamı Geldi

Beyazıt Öztürk
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.08.2025 - 20:49

Türk televizyonunun en unutulmaz atışmalarından birine imza atan Candan Erçetin ve Beyazıt Öztürk, yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Candan Erçetin'in konserine giden dinleyiciler, efsane atışmanın devamıyla karşılaştı. İşte Candan Erçetin ve Beyazıt Öztürk'ün unutulmaz atışmasının yıllar sonra gelen devamı...

Beyazıt Öztürk’ün Kanal D’de sunduğu Beyaz Show’da, Candan Erçetin’in seslendirdiği Git şarkısına yazdığı sözler, ikili arasındaki ünlü atışmanın başlangıç noktası olmuştu.

Haftalarca süren bu tatlı çekişme, 6–7 hafta boyunca izleyicileri “Bakalım bu hafta kim ne diyecek?” diye ekran başına kilitlemişti. Üstelik bu eğlenceli diyaloglara farklı kadın ve erkek sanatçılar da dahil olmuş, Git şarkısı üzerinden çekilen esprili klipler rekor izlenmelere ulaşmıştı.

Bu kez, Erçetin’in sanat hayatındaki 30. yılını kutladığı turne için iki isim yeniden kamera karşısına geçti. Erçetin, “30. yıl turnesi yapıyorum, konserlerime gelir misin?” diye sorunca, Beyaz her konserde ustaca kaçamak cevaplar verdi. Turneye katılan dinleyiciler ise büyük bir sürprizle karşılaştı: Beyazıt Öztürk ve Candan Erçetin’in yıllardır süregelen efsane atışmasının yeni bölümü, bu kez sahnede karşılarına çıktı.

2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
