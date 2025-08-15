Candan Erçetin ve Beyazıt Öztürk'ün Bir Döneme Damga Vuran Atışmasının Devamı Geldi

Haftalarca süren bu tatlı çekişme, 6–7 hafta boyunca izleyicileri “Bakalım bu hafta kim ne diyecek?” diye ekran başına kilitlemişti. Üstelik bu eğlenceli diyaloglara farklı kadın ve erkek sanatçılar da dahil olmuş, Git şarkısı üzerinden çekilen esprili klipler rekor izlenmelere ulaşmıştı.

Bu kez, Erçetin’in sanat hayatındaki 30. yılını kutladığı turne için iki isim yeniden kamera karşısına geçti. Erçetin, “30. yıl turnesi yapıyorum, konserlerime gelir misin?” diye sorunca, Beyaz her konserde ustaca kaçamak cevaplar verdi. Turneye katılan dinleyiciler ise büyük bir sürprizle karşılaştı: Beyazıt Öztürk ve Candan Erçetin’in yıllardır süregelen efsane atışmasının yeni bölümü, bu kez sahnede karşılarına çıktı.