Doğu Demirkol'un "Doğu" Dizisinin Dijital Platformu Değişti!
Samimi üslubu, absürt mizahı ve gündelik hayattan yakaladığı detaylarla geniş bir hayran kitlesi edinen “Doğu” dizisi, yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Doğu Demirkol’un kendi hayatından esinlenerek yarattığı Doğu dizisinin dijital platformu değişti.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Doğu Demirkol’un kendi yaşamından esinlenerek hayata geçirdiği “Doğu” dizisinin dördüncü sezonu için adres netleşti.
Doğu dizisi ilk iki sezonunun yayınlandığı Max'e (eski ismiyle BluTV) geri döndü.
