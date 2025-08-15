onedio
Doğu Demirkol'un "Doğu" Dizisinin Dijital Platformu Değişti!

Doğu Demirkol'un "Doğu" Dizisinin Dijital Platformu Değişti!

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.08.2025 - 18:20

Samimi üslubu, absürt mizahı ve gündelik hayattan yakaladığı detaylarla geniş bir hayran kitlesi edinen “Doğu” dizisi, yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Doğu Demirkol’un kendi hayatından esinlenerek yarattığı Doğu dizisinin dijital platformu değişti.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda
Doğu Demirkol’un kendi yaşamından esinlenerek hayata geçirdiği “Doğu” dizisinin dördüncü sezonu için adres netleşti.

Doğu Demirkol’un kendi yaşamından esinlenerek hayata geçirdiği “Doğu” dizisinin dördüncü sezonu için adres netleşti.

İlk iki sezonu BluTV’de (şimdiki adıyla Max) izleyiciyle buluşan, üçüncü sezonunu ise Gain’de tamamlayan dizinin dördüncü sezonunda hangi platformda yayında olacağı merak ediliyordu. Birsen Altuntaş, Doğu dizisi için beklenen haberi verdi.

Doğu dizisi ilk iki sezonunun yayınlandığı Max'e (eski ismiyle BluTV) geri döndü.

Doğu dizisi ilk iki sezonunun yayınlandığı Max'e (eski ismiyle BluTV) geri döndü.

Murat Özsoy ve Doğu Demirkol’un kaleme aldığı, sosyal medyada da sıkça gündem olan esprileriyle öne çıkan yapım, kulis bilgilerine göre bu kez macerasına başladığı platformda devam edecek. 

“Doğu”nun yeni sezonu için heyecan şimdiden tavan yapmış durumda.

