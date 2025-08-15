Şeyhmus Altun, Dikkat Çeken Filmi “Aldığımız Nefes” ile Dünyanın En Prestijli Festivallerinde!

Kimya fabrikasında yaşanan büyük bir patlamayla başlayan ve günlerce süren yangının ardından hayatı altüst olan 10 yaşındaki Esma’nın hikâyesini anlatıyor. Felaketin ortasında erken yaşta büyümek zorunda kalan Esma, yok sayılmaya, reddedilmeye ve umutsuzluğa karşı dimdik durmaya çalışıyor. Film, hem trajedinin ortasında filizlenen umudu hem de hayatta kalma mücadelesini şiirsel bir dille işliyor. Türkiye–Danimarka ortak yapımı olan filmin başrolünde genç yetenek Defne Zeynep Enci yer alıyor. Ona, usta oyuncular Hakan Karsak ve Sacide Taşaner ile genç oyuncular Rüzgâr Usta, Aras Kavak ve Deniz Kavak eşlik ediyor. Görüntü yönetmenliğini Cevahir Şahin, kurgusunu Evren Lus, sanat yönetmenliğini ise Sevi Sevgi üstleniyor. Yapımcılığını Fevziye Hazal Yazan, ortak yapımcılığını Johanna Sveinsdottir yapıyor.