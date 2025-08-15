Şeyhmus Altun, Dikkat Çeken Filmi “Aldığımız Nefes” ile Dünyanın En Prestijli Festivallerinde!
Şeyhmus Altun'un ilk uzun metraj filmi olan 'Aldığımız Nefes', Türkiye - Danimarka ortak yapımı. Film kimya fabrikasında yaşanan bir patlamayla başlayan ve dinmeyen yangının ardından hayatı altüst olan 10 yaşındaki Esma’nın hikâyesini anlatıyor. Konusuyla ve farklı oyuncularıyla gündeme gelen bu film, şimdi adını dünyaya duyuracak olmasıyla dillerde. Şimdi birlikte, dikkat çeken bu filmin gerçekleşecek olan uluslararası festival yolculuğunu detaylıca inceleyelim.
Şeyhmus Altun’un ilk uzun metraj filmi Aldığımız Nefes, dünya prömiyerini 2025 Toronto, Avrupa prömiyerini ise San Sebastián Film Festivali’nde yapacak.
Toronto Film Festivali, sinema dünyasında özellikle genç ve yeni yönetmenleri öne çıkaran seçkileriyle biliniyor.
Avrupa prömiyerini yapacağı San Sebastián Film Festivali, İspanya’nın en köklü ve saygın sinema etkinliklerinden biri.
İngilizcesi "As We Breathe" olan yapım, konusuyla ve oyuncularıyla da dikkat çekmeyi başarıyor.
