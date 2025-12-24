Düzce Başsavcılığı 2 Yıllık Takibin Ardından Kaçakçılık Çetesine Büyük Darbe Vurdu
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2 yıldır teknik ve fiziki takibini yaptığı silah kaçakçıları, 46 bin 655 adet silah parçasını yolcu otobüsü ile şehir dışına kaçırmak isterken yakalandı. Yapılan operasyonda parçalanmış şekilde toplam 2 bin 100 adet silah ele geçirildi ve olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.
Yolcu otobüsü ile kaçakçılık polislerin takibinden kaçamadı.
Parçalanmış silahları birleştirmek için torna tezgâhı bile var.
Operasyonda ele geçirilenlerin görüntüleri
