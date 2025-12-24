onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter Cezaevinde Darp Edildi İddiası

Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter Cezaevinde Darp Edildi İddiası

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.12.2025 - 13:26

Ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümü sonrasında kızı Tuğyan Ülkem Gülter, “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Gebze’deki cezaevinde bulunan Tuğyan Ülkem Gülter’in cezaevinde darp edildiği iddia edildi. Gülter, Silivri Cezaevi’ne nakledildi.

Kaynak: NTV

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Arabesk müziğin simge isimlerinden şarkıcı Güllü, Yalova’da bulunan evinin camından düşerek hayatını kaybetmişti.

Arabesk müziğin simge isimlerinden şarkıcı Güllü, Yalova’da bulunan evinin camından düşerek hayatını kaybetmişti.

Olay sırasında evde bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı, geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmış ve Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşının itirafı sonrasında annesini camdan aşağı ittiği iddiasıyla tutuklanmıştı.

NTV’de yer alan habere göre, Gebze’de tutuklu bulunan Tuğyan Ülkem Gülter cezaevinde darp edildi. Gülter’in avukatı Merve Uçanok, cezaevi değişikliğini müvekkiliyle görüşmek üzere gittiği Gebze’de öğrendi.

Tuğyan Ülkem Gülter’in Silivri Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi.

Tuğyan Ülkem Gülter’in cezaevine girdikten sonra koğuşlarda sürekli Güllü şarkıları çalındığı da iddia edilmişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın