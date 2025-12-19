onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Güllü ve Kızı Tuğyan'ın Karıştıkları Küfürlerin Havada Uçuştuğu Sopalı Kavga Gündemde

Güllü ve Kızı Tuğyan'ın Karıştıkları Küfürlerin Havada Uçuştuğu Sopalı Kavga Gündemde

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
19.12.2025 - 08:59

Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, sosyal medyada anne-kıza ait eski görüntüler yeniden gündeme gelmeye başladı. Bu kez Güllü ve kızının, Muğla’da konakladıkları bir kamp alanında işletme sahipleriyle yaşadığı sert tartışma ve fiziksel arbede yeniden viral oldu. 

Buyrun birlikte bakalım 👇

Kaynak: Show Haber

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül’de evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül’de evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, kızı Tuğyan Ülkem Gülter 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanmış, olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti.

Soruşturma sürecinde, şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız Gülter de avukatıyla birlikte adliyeye gelerek savcılığa müşteki sıfatıyla ifade verdi. Yaklaşık 5 saat süren ve 7 sayfa olduğu belirtilen ifadesinde Gülter’in,

'Annem bir cinayete kurban gittiyse bu işle alakası olan herkesten şikâyetçiyim. Ancak ablamın bu olayla ilgisi yoksa ondan şikayetçi değilim' dediği öğrenildi.

Güllü’nün kardeşleri Kader Tut ve Raşit Günyer, yeğenleri Tuğyan Ülkem Gülter ile Tuğberk Yağız Gülter’den şikayetçi olmuş, kardeşlerini miras için öldürdükleri iddiasıyla Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

Güllü’nün kardeşleri Kader Tut ve Raşit Günyer, yeğenleri Tuğyan Ülkem Gülter ile Tuğberk Yağız Gülter’den şikayetçi olmuş, kardeşlerini miras için öldürdükleri iddiasıyla Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

Ancak kardeşlerin dosyaya dahil olma taleplerinin, mirasçı olamayacakları gerekçesiyle reddedildiği açıklanmıştı. Soruşturma kapsamında 'miras cinayeti' iddiaları da araştırılmış, Güllü’nün mal varlığının tespiti için çalışma başlatılmıştı. Yapılan incelemelerde 50’den fazla banka ve sigorta şirketiyle yazışma yapıldığı, şarkıcının üzerine kayıtlı yalnızca Çınarcık’ta yaşadığı evin bulunduğu belirlenmişti.

Bireysel emeklilik ya da hayat sigortasına dair herhangi bir veriye ulaşılamazken, bazı bankalarda 250 ile 850 lira arasında değişen tutarlarda parası olduğu tespit edilmişti. Ayrıca Tuğberk Yağız Gülter’in ifadesinde, maddi durumları olmadığı için avukatlarına dahi ücret ödeyemediklerini söylediği öğrenilmişti.

Öte yandan sosyal medyada sık sık Güllü ve kızı Tuğyan'ın eski videoları yeniden dolaşıma giriyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Emre Keskin

tiplere bak...

Yönetici Bilal

Bunlar toplumun çürük tarafı, kızı anasını öldürmeseydi şunları duyardık, anası kızını bıçakladı, anası kızının kocasıyla yattı, kızı abisinin sevgilisini ka... Devamını Gör

Kedi Topu

baydı