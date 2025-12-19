Güllü ve Kızı Tuğyan'ın Karıştıkları Küfürlerin Havada Uçuştuğu Sopalı Kavga Gündemde
Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, sosyal medyada anne-kıza ait eski görüntüler yeniden gündeme gelmeye başladı. Bu kez Güllü ve kızının, Muğla’da konakladıkları bir kamp alanında işletme sahipleriyle yaşadığı sert tartışma ve fiziksel arbede yeniden viral oldu.
Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül’de evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.
Güllü’nün kardeşleri Kader Tut ve Raşit Günyer, yeğenleri Tuğyan Ülkem Gülter ile Tuğberk Yağız Gülter’den şikayetçi olmuş, kardeşlerini miras için öldürdükleri iddiasıyla Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.
Öte yandan sosyal medyada sık sık Güllü ve kızı Tuğyan'ın eski videoları yeniden dolaşıma giriyor.
