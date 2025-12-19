Güllü ve Kızı Tuğyan'ın Karıştıkları Küfürlerin Havada Uçuştuğu Sopalı Kavga Gündemde

Ancak kardeşlerin dosyaya dahil olma taleplerinin, mirasçı olamayacakları gerekçesiyle reddedildiği açıklanmıştı. Soruşturma kapsamında 'miras cinayeti' iddiaları da araştırılmış, Güllü’nün mal varlığının tespiti için çalışma başlatılmıştı. Yapılan incelemelerde 50’den fazla banka ve sigorta şirketiyle yazışma yapıldığı, şarkıcının üzerine kayıtlı yalnızca Çınarcık’ta yaşadığı evin bulunduğu belirlenmişti.

Bireysel emeklilik ya da hayat sigortasına dair herhangi bir veriye ulaşılamazken, bazı bankalarda 250 ile 850 lira arasında değişen tutarlarda parası olduğu tespit edilmişti. Ayrıca Tuğberk Yağız Gülter’in ifadesinde, maddi durumları olmadığı için avukatlarına dahi ücret ödeyemediklerini söylediği öğrenilmişti.