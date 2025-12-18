Gayrimenkul Danışmanı Açıkladı: İstanbul'da Yatırım Yapılacak 5 İlçe

Gayrimenkul danışmanı Ali Osman Derin, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda İstanbul’da yatırım potansiyeli yüksek 5 ilçeyi açıkladı. Derin, bu ilçeleri seçerken yalnızca mevcut fiyatlara değil, şehrin büyüme yönüne ve nüfus hareketlerine baktığını vurguladı:

'İstanbul’da yatırım yapacaksanız bu 5 ilçedeki denklemi iyi okumanız lazım.

Videoda 5 tane ilçe saydım ama neden bunları seçtiğimi burada verilerle anlatmak istiyorum. Çünkü olay sadece ev almak değil, şehrin nereye doğru büyüdüğünü ve kitlenin nasıl hareket ettiğini görmek.

1- Sancaktepe: Burayı listeye almamın en büyük sebebi “Etki Alanı”. Hemen yanındaki Ataşehir, Finans Merkezi ile bir ticaret üssüne dönüştü. Oradaki beyaz yakalı nüfusun ve iş gücünün konut ihtiyacını karşılayacak en planlı ve ulaşılabilir bölge şu an Sancaktepe. Metro bağlantıları burayı merkeze entegre etti. Yani Ataşehir’deki büyüme, doğrudan Sancaktepe’ye değer artışı olarak yansıyor.

2- Başakşehir: Buradaki hikaye çok daha büyük. Sadece site hayatından veya Şehir Hastanesi’nden bahsetmiyorum. Burası planlanan “Yenişehir” projesinin ve Kanal İstanbul güzergahının tam kalbinde kalıyor. Özellikle Arnavutköy’e doğru uzanan rezerv alanlar, İstanbul’un kuzeye doğru büyüme planının en stratejik parçası. Havalimanı aksında olması ve altyapısının baştan planlı yapılması, burayı uzun vadede İstanbul’un en önemli noktalarından biri yapıyor.

3- Ataşehir: Finans Merkezi projesi burayı sadece bir ilçe olmaktan çıkardı, uluslararası bir ticaret alanına dönüştürdü. Bölge artık “Premium” segmente hitap ediyor. Bankaların ve dev şirketlerin genel müdürlükleri burada olduğu sürece, üst düzey yöneticilerin ve kurumsal kiralama talebinin merkezi burası olacak. Ataşehir’de yatırım, yüksek kira garantisi ve nitelikli mülk sahibi olmak demektir.

4- Kartal: Anadolu Yakası’nda sanayi alanlarının modern yaşam alanlarına dönüşümünü en iyi başaran yer burası. Sahil bandındaki o eski fabrikaların yerini lüks projeler aldı, bu da bölgenin demografik yapısını değiştirdi (A ve B segmentine yükseltti). Hem Marmaray hem metro hattı avantajı, bir de üzerine Adalar manzarası eklenince Kartal, kendi kendine yeten bir merkez haline geldi.

5- Küçükçekmece: Burası ulaşım akslarının tam kesişim noktası ama asıl potansiyeli gelecekteki projelerde. Kanal İstanbul projesinin giriş kapısı (Lagün bölgesi) olarak konuşulması bölgede her zaman bir beklenti yaratıyor.'