Ev Hapsindeki Sultan'ın Kaldığı Sitenin Güvenliği Konuştu: Ziyaretine Gelen Sadece Bir Kişi Var!
Yalova’da 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden arabesk müziğin sevilen sanatçılarından Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken yeni detaylar ortaya çıktı. Ev hapsi cezası verilen Sultan Nur Ulu’nun, kaldığı sitenin güvenlik görevlisi konuştu. Ulu'nun tüm ihtiyaçlarını internet üzerinden karşıladığı öğrenildi.
Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül tarihinde yaşanan ve şarkıcı Güllü'nün hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Sultan Nur Ulu savcılıktaki ifadesinde Güllü’nün düşüş anına tanık olduğunu söylemişti.
13 Aralık’tan bu yana adli kontrol kapsamında ev hapsinde bulunan Sultan Nur Ulu’nun son olarak kaldığı güvenlikli site görüntülendi.
