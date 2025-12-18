onedio
Ev Hapsindeki Sultan'ın Kaldığı Sitenin Güvenliği Konuştu: Ziyaretine Gelen Sadece Bir Kişi Var!

Ev Hapsindeki Sultan'ın Kaldığı Sitenin Güvenliği Konuştu: Ziyaretine Gelen Sadece Bir Kişi Var!

Gülistan Başköy - Magazin Editörü
18.12.2025 - 12:50

Yalova’da 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden arabesk müziğin sevilen sanatçılarından Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken yeni detaylar ortaya çıktı. Ev hapsi cezası verilen Sultan Nur Ulu’nun, kaldığı sitenin güvenlik görevlisi konuştu. Ulu'nun tüm ihtiyaçlarını internet üzerinden karşıladığı öğrenildi. 

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül tarihinde yaşanan ve şarkıcı Güllü'nün hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve kızının arkadaşı Nur Sultan Ulu'yla aynı evde olduğu gece Güllü, pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takip başlatılmış, Tuğyan ve Sultan'ın İstanbul’a bavullarla gittikleri sırada polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Soruşturma sonucunda Tuğyan, 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanırken, Sultan hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti.

Sultan Nur Ulu savcılıktaki ifadesinde Güllü’nün düşüş anına tanık olduğunu söylemişti.

Güllü’nün yüzünün cama dönük olduğunu belirterek, 'Tuğyan’ın annesinin arkasından, kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak hafifçe yukarı çektiğini gördüm. Bu hareketten hemen sonra Güllü düştü' demişti.

Yaşadıklarını korku nedeniyle daha önce anlatamadığını ifade eden Ulu’nun, Tuğyan Ülkem Gülter’in kendisine, 'Ben yanarsam ikimiz de yanarız' dediğini ve bu sözleri annesini ittiğini gördüğü için söylediğini aktardığı da dosyada yer almıştı. İfade işlemlerinin ardından Sultan Nur Ulu, polis eşliğinde kiracı olarak kaldığı evine götürülmüştü.

13 Aralık’tan bu yana adli kontrol kapsamında ev hapsinde bulunan Sultan Nur Ulu’nun son olarak kaldığı güvenlikli site görüntülendi.

Site görevlilerinden alınan bilgilere göre, Ulu’nun evde yalnız yaşadığı ve dışarıdan kimseyle görüşmediği belirtildi.

Yalnızca İl Emniyet Müdür Yardımcısının kontrol amacıyla siteye gelerek evi ziyaret ettiği aktarıldı. Sultan Nur Ulu’nun temel ihtiyaçlarını ise internet üzerinden verdiği siparişlerle karşıladığı öğrenildi. Ayrıca Ulu’nun avukatının, verilen ev hapsi kararına itiraz ettiği de gelen son bilgiler arasında.

