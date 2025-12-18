onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Neslihan Atagül Organik Tarıma Yöneldi: Kendi Yiyeceğini Kendi Üretiyor!

Neslihan Atagül Organik Tarıma Yöneldi: Kendi Yiyeceğini Kendi Üretiyor!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
18.12.2025 - 11:50

Son dönemde birçok ünlü ismin şehir hayatından çok köy hayatını tercih edip organik tarıma yöneldiğini görüyoruz. Bu isimlerden biri de doğallıktan yana tavrıyla bilinen Neslihan Atagül oldu. Ünlü oyuncu, kendi yiyeceğini kendi ürettiğini ve eşi Kadir Doğulu ile oğlu Aziz’in ilaçsız gıdalar tüketmesine büyük özen gösterdiğini söyledi.

İşte detaylar 👇

Kaynak: Elele Dergisi

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, Elele dergisinin yeni sayısına verdiği röportajda hem özel hayatına hem de son dönemde benimsediği yaşam tarzına dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, Elele dergisinin yeni sayısına verdiği röportajda hem özel hayatına hem de son dönemde benimsediği yaşam tarzına dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Fatih Harbiye dizisinde tanışan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu 2016 yılında evlendi ve 2025 yılında da ilk çocukları Aziz'i kucaklarına aldı. Magazinin yakından takip ettiği ünlü çift şimdilerde ma aile kareleriyle kalpleri eritiyor. Neslihan Atagül son olarak organik tarıma yöneldiklerini açıklamasıyla gündem oldu. 

Ünlü oyuncu, kendi yiyeceğini kendi ürettiğini ve ilaçsız gıdaya büyük önem verdiğini anlattı. Eşi Kadir Doğulu ve oğulları Aziz için sağlıklı beslenmeyi bir öncelik haline getirdiklerini söyleyen Atagül, bu yaklaşımı bir tercih değil, yaşam biçimi olarak tanımladı. Şimdilik yalnızca ailelerine yetecek kadar üretim yaptıklarını belirten oyuncu, ileride daha profesyonel bir sürece kapı aralayabileceklerinin sinyalini verdi.

Anne olduktan sonra hayatındaki değişimleri de samimiyetle anlatan Atagül’ün sözleri dikkat çekti.

Anne olduktan sonra hayatındaki değişimleri de samimiyetle anlatan Atagül’ün sözleri dikkat çekti.

Şu sıralar odağının büyük kısmının oğlu Aziz olduğunu söyleyen oyuncu, 'Onu mümkün olduğunca ekransız büyütmeye çalışıyoruz. Bu nedenle izleme alışkanlıklarım da doğal olarak değişti. Evimizde en çok dinlenen şey çocuk şarkıları, en çok ilgi çeken şey ise çocuk kitapları ve oyunlar. Şikâyetçi miyim? Hiç değilim. Hayatımın en keyifli dönemlerinden birini yaşıyorum' ifadelerini kullandı.

Anne olduktan sonra farkındalığının arttığını belirten Neslihan Atagül, duygusal dönüşümünü ise şu sözlerle anlattı:

Anne olduktan sonra farkındalığının arttığını belirten Neslihan Atagül, duygusal dönüşümünü ise şu sözlerle anlattı:

'Anne olmadan önce de severdim ama anne olduktan sonra bakış açım değişti. Artık sadece kendi çocuğuma değil, karşıma çıkan her çocuğa doğal bir koruma ve kollama içgüdüsüyle yaklaşıyorum. Sabır seviyem eskiden fena değildi, şimdi neredeyse profesyonel seviyeye ulaştı. Daha bağışlayıcı, daha şefkatli ve daha empatik bakıyorum hayata. Anne olmak beni yumuşatmadı ama kesinlikle daha da derinleştirdi.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın