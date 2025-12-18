Neslihan Atagül Organik Tarıma Yöneldi: Kendi Yiyeceğini Kendi Üretiyor!
Son dönemde birçok ünlü ismin şehir hayatından çok köy hayatını tercih edip organik tarıma yöneldiğini görüyoruz. Bu isimlerden biri de doğallıktan yana tavrıyla bilinen Neslihan Atagül oldu. Ünlü oyuncu, kendi yiyeceğini kendi ürettiğini ve eşi Kadir Doğulu ile oğlu Aziz’in ilaçsız gıdalar tüketmesine büyük özen gösterdiğini söyledi.
Kaynak: Elele Dergisi
Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, Elele dergisinin yeni sayısına verdiği röportajda hem özel hayatına hem de son dönemde benimsediği yaşam tarzına dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Anne olduktan sonra hayatındaki değişimleri de samimiyetle anlatan Atagül’ün sözleri dikkat çekti.
Anne olduktan sonra farkındalığının arttığını belirten Neslihan Atagül, duygusal dönüşümünü ise şu sözlerle anlattı:
