Neslihan Atagül Organik Tarıma Yöneldi: Kendi Yiyeceğini Kendi Üretiyor!

Fatih Harbiye dizisinde tanışan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu 2016 yılında evlendi ve 2025 yılında da ilk çocukları Aziz'i kucaklarına aldı. Magazinin yakından takip ettiği ünlü çift şimdilerde ma aile kareleriyle kalpleri eritiyor. Neslihan Atagül son olarak organik tarıma yöneldiklerini açıklamasıyla gündem oldu.

Ünlü oyuncu, kendi yiyeceğini kendi ürettiğini ve ilaçsız gıdaya büyük önem verdiğini anlattı. Eşi Kadir Doğulu ve oğulları Aziz için sağlıklı beslenmeyi bir öncelik haline getirdiklerini söyleyen Atagül, bu yaklaşımı bir tercih değil, yaşam biçimi olarak tanımladı. Şimdilik yalnızca ailelerine yetecek kadar üretim yaptıklarını belirten oyuncu, ileride daha profesyonel bir sürece kapı aralayabileceklerinin sinyalini verdi.