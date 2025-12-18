Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in Romantizmin Dibine Vuran Dansı Sosyal Medyayı Salladı
Serenay Sarıkaya’nın aşk dolu paylaşımlarına bir süredir alışığız ama bu kez romantizmin dozu epey yükseldi! Ünlü oyuncu ile sevgilisi Mert Demir’in katıldıkları yılbaşı partisinde dans ederken birbirlerine attıkları bakışlar sosyal medyayı adeta kilitledi. Serenay Sarıkaya’nın peş peşe paylaştığı aşk dolu kareler de kısa sürede gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları romantizmin dibine vurulan o anlara kayıtsız kalamadı. Yorum yağmuru gecikmedi.
Buyrun birlikte bakalım 💖 👇
Kaynak: Müge Dağıstanlı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Magazin dünyasının son dönemde en çok konuşulan çiftlerinden Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, bu kez romantik danslarıyla gündemde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aşkları tam gaz devam eden ikili, son olarak bir reklam ajansının düzenlediği yılbaşı partisine birlikte katıldı.
İşte o anlar:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın