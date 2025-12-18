Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in Romantizmin Dibine Vuran Dansı Sosyal Medyayı Salladı

Çiftin ilişkisi 2024'ün nisan ayında başlamış ve haklarında o dönem sık sık reklam ilişkisi yaşadıkları yönünde iddialar ortaya atılmıştı. İddialara karşı bu zamana kadar hiç açıklama yapmasalar da sosyal medyada aşk dolu kareleriyle her seferinde gerçek bir ilişki yaşadıklarını vurgulamışlardı.

Geçtiğimiz günlerde Mert Demir, katıldığı bir programda sevgilisine yaptığı romantik jestiyle gündem olmuştu hatırlarsanız. Demir’in 'Her sabah Serenay için iki kahve ve çiçek alırım' sözleri sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.