Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in Romantizmin Dibine Vuran Dansı Sosyal Medyayı Salladı

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in Romantizmin Dibine Vuran Dansı Sosyal Medyayı Salladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
18.12.2025 - 09:58

Serenay Sarıkaya’nın aşk dolu paylaşımlarına bir süredir alışığız ama bu kez romantizmin dozu epey yükseldi! Ünlü oyuncu ile sevgilisi Mert Demir’in katıldıkları yılbaşı partisinde dans ederken birbirlerine attıkları bakışlar sosyal medyayı adeta kilitledi. Serenay Sarıkaya’nın peş peşe paylaştığı aşk dolu kareler de kısa sürede gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları romantizmin dibine vurulan o anlara kayıtsız kalamadı. Yorum yağmuru gecikmedi.

Buyrun birlikte bakalım 💖 👇

Kaynak: Müge Dağıstanlı

Magazin dünyasının son dönemde en çok konuşulan çiftlerinden Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, bu kez romantik danslarıyla gündemde.

Magazin dünyasının son dönemde en çok konuşulan çiftlerinden Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, bu kez romantik danslarıyla gündemde.

Çiftin ilişkisi 2024'ün nisan ayında başlamış ve haklarında o dönem sık sık reklam ilişkisi yaşadıkları yönünde iddialar ortaya atılmıştı. İddialara karşı bu zamana kadar hiç açıklama yapmasalar da sosyal medyada aşk dolu kareleriyle her seferinde gerçek bir ilişki yaşadıklarını vurgulamışlardı. 

Geçtiğimiz günlerde Mert Demir, katıldığı bir programda sevgilisine yaptığı romantik jestiyle gündem olmuştu hatırlarsanız. Demir’in 'Her sabah Serenay için iki kahve ve çiçek alırım' sözleri sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Aşkları tam gaz devam eden ikili, son olarak bir reklam ajansının düzenlediği yılbaşı partisine birlikte katıldı.

Aşkları tam gaz devam eden ikili, son olarak bir reklam ajansının düzenlediği yılbaşı partisine birlikte katıldı.

Gecenin en çok dikkat çeken anları ise çiftin birbirlerinin gözlerinin içine bakarak eşlik ettikleri şarkı eşliğinde dans etmeleri oldu. Sarıkaya ve Demir’in arasındaki uyum, geceye resmen damga vurdu.

Geceden sonra Serenay Sarıkaya’nın sosyal medya hesabından paylaştığı aşk dolu kareler de ayrı olay yarattı. Ünlü oyuncunun paylaştığı fotoğraflar dakikalar içinde binlerce beğeni alırken, yorumlar da gecikmedi.

İşte o anlar:

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
