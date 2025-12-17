onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kamera Kayıtları Eşini İşaret Etti: Ünlü Fenomen Maria Katiane 10. Kattan Düşerek Öldü!

Kamera Kayıtları Eşini İşaret Etti: Ünlü Fenomen Maria Katiane 10. Kattan Düşerek Öldü!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
17.12.2025 - 15:51

Brezilya’da sosyal medyada ürettiği içeriklerle tanınan genç bir fenomenin ölümü ülke gündemine oturdu. Günlük yaşam, makyaj, seyahat ve sağlıklı yaşam paylaşımlarıyla binlerce takipçiye ulaşan Maria Katiane Gomes da Silva, Sao Paulo’daki bir apartmanın 10. kat balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Genç fenomenin eşi cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Brezilya sosyal medya fenomeni Maria Katiane Gomes da Silva'nın şüpheli ölümünü konuşuyor.

Brezilya sosyal medya fenomeni Maria Katiane Gomes da Silva'nın şüpheli ölümünü konuşuyor.

İngiliz gazetesi The Sun'ın haberine göre, olay günü Maria ile 40 yaşındaki eşi Alex Leandro Bispo dos Santos arasında şiddetli bir tartışma yaşandı. Tartışmanın hemen ardından genç kadının balkondan düşmesi, soru işaretlerini beraberinde getirdi. 

Santos, ilk ifadesinde eşinin intihar ettiğini öne sürdü.

Ancak güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler bu iddiayı zayıflattı.

Ancak güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler bu iddiayı zayıflattı.

Polis kaynaklarının aktardığına göre, kamera kayıtlarında Maria’nın ölümünden dakikalar önce fiziksel şiddete maruz kaldığı görüldü. Görüntülerde genç kadının apartmanın otoparkında darbedildiği, asansörde de saldırının devam ettiği ve eşinin boğazını sıktığı anlar yer aldı.

Bu arbedenin ardından da Maria kısa süre sonra balkondan düştü.

Bu arbedenin ardından da Maria kısa süre sonra balkondan düştü.

Kameralarda dikkat çeken bir diğer detay ise, olaydan sonra Alex Leandro Bispo dos Santos’un asansöre tekrar bindiği ancak bu kez yalnız olduğu ve binanın içinde yere çöktüğü anlar oldu.

Olaydan dokuz gün sonra Santos, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Savcılık, dosyanın kadın cinayeti kapsamında ele alındığını ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı. Maria Katiane Gomes da Silva’nın ölümü, hem sosyal medyada hem de kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, olayın bir kaza mı yoksa cinayet mi olduğu sorusu soruşturmanın sonucuyla netlik kazanacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın