Kamera Kayıtları Eşini İşaret Etti: Ünlü Fenomen Maria Katiane 10. Kattan Düşerek Öldü!

Kameralarda dikkat çeken bir diğer detay ise, olaydan sonra Alex Leandro Bispo dos Santos’un asansöre tekrar bindiği ancak bu kez yalnız olduğu ve binanın içinde yere çöktüğü anlar oldu.

Olaydan dokuz gün sonra Santos, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Savcılık, dosyanın kadın cinayeti kapsamında ele alındığını ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı. Maria Katiane Gomes da Silva’nın ölümü, hem sosyal medyada hem de kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, olayın bir kaza mı yoksa cinayet mi olduğu sorusu soruşturmanın sonucuyla netlik kazanacak.