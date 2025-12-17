onedio
Bir İçerik Üreticisi Açıkladı: Montların Şapkasındaki Kürk Detayı Ne İşe Yarıyor?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
17.12.2025 - 13:03

Kış geldi mi montu giyip çıkıyoruz, kapüşonu şöyle bir düzeltiyoruz, fermuarı da yarıya kadar çekip tamam diyoruz. Meğer hepimiz bugüne kadar montu yanlış kullanıyormuşuz. Sosyal medyada bir içerik üreticisinin yaptığı paylaşım, 'Ben bunu niye daha önce bilmiyordum?' dedirtti.

Gelin birlikte bakalım 👇

Buradan izleyebilirsiniz:

Paylaşımda, montların kapüşon kısmında bulunan o kürk detayın şıklık için değil tamamen işlevsel olduğu anlatıldı.

O kürk kısmının aslında içe doğru katlanması gerekiyormuş. İçerik üreticisi, “Arkadaşlar, montunuzu yanlış giyiyorsunuz. Lütfen bu şekilde giymeyi bırakın. Bu şık olsun diye değil, işlevsel olsun diye tasarlanmış. Aslında şu şekilde içe doğru katlamanız gerekiyor; böylece kulaklarınızı kapatır ve havayı keser. Montun fermuarını en üste kadar çekerseniz içeri hava girmesini engeller ve çok daha sıcak kalırsınız. Eğer bu şekilde bırakırsanız, hava size çarpmaya devam eder ve ısınamazsınız.” diyerek adeta küçük bir aydınlanma yaşattı.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
