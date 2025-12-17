Bir İçerik Üreticisi Açıkladı: Montların Şapkasındaki Kürk Detayı Ne İşe Yarıyor?

O kürk kısmının aslında içe doğru katlanması gerekiyormuş. İçerik üreticisi, “Arkadaşlar, montunuzu yanlış giyiyorsunuz. Lütfen bu şekilde giymeyi bırakın. Bu şık olsun diye değil, işlevsel olsun diye tasarlanmış. Aslında şu şekilde içe doğru katlamanız gerekiyor; böylece kulaklarınızı kapatır ve havayı keser. Montun fermuarını en üste kadar çekerseniz içeri hava girmesini engeller ve çok daha sıcak kalırsınız. Eğer bu şekilde bırakırsanız, hava size çarpmaya devam eder ve ısınamazsınız.” diyerek adeta küçük bir aydınlanma yaşattı.