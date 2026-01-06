Kar Görünce Ne Yapacağımızı Bilemedik: Soğukta Bir Kadının Dili Demire Yapıştı

Bu sene soğuklar aniden bastırdı. Kar ise hiç beklemediğimiz bir anda geldi. Normalde kış boyunca heyecanla kar yağışını beklerden bu sene daha yeni yıla girmeden İstanbul'da dahil pek çok ilimiz kar yağışının etkisi altına girdi. Başta çocuklar olmak üzere kar heyecanı yaşayan herkes kendisini dışarı attı.
Bir kadın, dışarda dilini değdirdiği demire beklemediği şekilde yapışınca ne yapacağını şaşırdı. Ne yapacaklarını bilemedikleri o anları 'Kendimi yanlışlıkla park ettim' notuyla paylaştı.
Soğukta dil neden demire yapışır?
