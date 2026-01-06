onedio
Kar Görünce Ne Yapacağımızı Bilemedik: Soğukta Bir Kadının Dili Demire Yapıştı

Kar Görünce Ne Yapacağımızı Bilemedik: Soğukta Bir Kadının Dili Demire Yapıştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.01.2026 - 12:29

Bu sene soğuklar aniden bastırdı. Kar ise hiç beklemediğimiz bir anda geldi. Normalde kış boyunca heyecanla kar yağışını beklerden bu sene daha yeni yıla girmeden İstanbul'da dahil pek çok ilimiz kar yağışının etkisi altına girdi. Başta çocuklar olmak üzere kar heyecanı yaşayan herkes kendisini dışarı attı. 

Bir kadın, dışarda dilini değdirdiği demire beklemediği şekilde yapışınca ne yapacağını şaşırdı. Ne yapacaklarını bilemedikleri o anları 'Kendimi yanlışlıkla park ettim' notuyla paylaştı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Soğukta dil neden demire yapışır?

Soğukta dil neden demire yapışır?

Soğukta dilin demire yapışmasının temel nedeni, metallerin ısıyı çok hızlı iletmesi ve dilin nemli yapısı. Dile dokunduğunuzda metal, dil yüzeyindeki ısıyı vücudunuzun geri kazanabileceğinden çok daha hızlı bir şekilde emer ve bu ani ısı kaybı, dil üzerindeki tükürüğün saniyeler içinde donarak metalin mikroskobik gözenekleri ile dilinizin dokusu arasında güçlü bir buz bağı oluşturmasına yol açar. Bu yüzden soğuk havada demir yalamanız önerilmez.

